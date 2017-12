Učinkovita Barca po dobljenem el clasicu že 14 točk pred Realom

Barcelona je močno otežila Realove možnosti za ubranitev naslova španskega prvaka, potem ko je s 3:0 dobila el clasico in tretjič zapored dobila ligaški dvoboj na Santiago Bernabeuu.

Še nobena ekipa ni do zdaj v državnem prvenstvu trikrat zapored slavila na Realovi zelenici. Barci je uspelo na "tekmi, s katero se ne more primerjati nobena druga", kot sta jo označila pred velikim obračunom oba kapetana Sergio Ramos in Andres Iniesta, in Katalonci so se še utrdili na vrhu prvenstvene lestvice. Zdaj imajo devet točk naskoka pred drugim Atleticom, Real, ki je četrti, ima res tekmo manj, a vseeno že velikih 14 točk zaostanka. V prvem polčasu je bil Real nekoliko boljši, Barci pa je pripadel drugi del, ko je najprj zadel Luis Suarez, z bele točke je prednost povišal Lionel Messi, ki je odločil tudi aprilski el clasico, tokrat pa še podal rezervistu Aleixu Vidalu za končnih 3:0. Real je sicer avgusta dobila oba dvoboja v superpokalu.

Špansko administrativno sodišče je z mesta predsednika nogometne zveze (RFEF) odpustilo Angela Mario Villarja, ki se je v zadnjih mesecih znašel v središču številnih korupcijskih obtožb. Villarja, ki je bil predsednik skoraj tri desetletja, so zaradi tega aretirali julija in ga kmalu za tem suspendirali. Villarja so ob aretaciji sumili poneverbe, korupcije in ponarejanja dokumentov. Ob suspenzu je odstopil z mesta podpredsednika Uefe. 47-letni je sicer zanikal vse obtožbe.



V prvem polčasu je bil Real nekoliko konkretnejši. Bil je nevarnejši, imel lepše priložnosti, a manjše pobude ni unovčil. Silovito so Madridčani začeli in že ob koncu druge minute, ko je Toni Kroos podal iz kota, Raphael Varane pa je dobil skok, se je mreža Barce zatresla. Cristiano Ronaldo jo je, potem ko je francoski branilec podaljšal žogo do Portugalca, z glavo pospravil pod prečko, a je bil globoko v prepovedanem položaju in zadetek je bil upravičeno razveljavljen. Ronaldu se je nova velika priložnost ponudila v 11. minuti, ko mu je z leve podal Marcelo, a je prvi zvezdnik Reala zgrešil žogo. Madridčani so vršili velik pritisk na organizacijo Barcinega napada. Predvsem zadnja linija je imela pri tem kar nekaj težav. Gostje so po dobrih 15 minutah nekoliko zadihali in v 18. minuti prvič prišli pred domača vrata, toda je obramba kraljevega kluba hitro razčistila.

Po približno pol ure se je igra razživela. Messi, ki ga je kot senca ves čas spremljal Mateo Kovačić, je natančno podal v kazenski prostor, kjer je za hrbet madridski obrambi prišel Paulinho. Sicer ga je spremljal Sergio Ramos, a je Brazilec streljal iz obrata, z lepo obrambo pa se je izkazal Keylor Navas. Na drugi strani je sledila hitra akcija po levi strani. Ob Sergiju Robertu je prodiral Ronaldo, ki je natančno meril, vendar je Marc Andre ter Stegen pravočasno posredoval z nogo.

Tri minute kasneje se je Portugalec izognil prepovedanemu položaju, ko je po podaji Luke Modrića stekel po desni. Sledila je podaja pred vrata, kjer pa Karim Benzema ni prišel do strela ob Gerardu Piqueju. Ko osrednjega branilca Barce ni bilo v kazenskem prostoru, je francoski napadalec v 42. minuti nevarno meril z glavo, žoga pa je za las zgrešila cilj in oplazila vratnico. Pred tem je po kombinaciji po levi strani Jordija Albe, Andresa Inieste in Messija, ki je tudi podal, z glavo iz težkega položaja ob Varanu streljal Paulinho, znova pa se je izkazal Navas.

Barca odlično začela drugi polčas

Za razliko od prvega je Barca drugi polčas začela bistveno bolje. Prevzela je pobudo na sredini in posledično, ko je odigrala hitro kombinacijo po levi strani, ko je Daniju Carvajalu pobegnil Jordi Alba, je prišla do velike priložnosti. Levi bočni branilec je podal Suarezu, a je bil njegov preslaboten strel lahek plen Navasa. Dve minuti kasneje je Urugvajcu vendarle uspelo. Sergio Busquets je dolgo časa držal žogo daleč na svoji polovici, nato pa podal Ivanu Rakitiću. Vsi domači nogometaši so se osredotočili na Messija, hrvaški vezist je žogo popeljal pred Realov kazenski prostor, nato podal Sergiju Robertu, ki je utekel po desni, ta pa je povsem na drugi strani našel Saureza, ki je zadel.

64. minuta je tekla, ko se je po Messijevi podaji Suarez sam znašel pred Navasom, a streljal naravnost v kostariškega vratarja. Messi je dobil odbito žogo in še enkrat podal Suarezu, ki je tokrat meril v okvir vrat, a je do odbite žoge prišel Paulinho. Brazilec je streljal z glavo, zadetek pa je z roko preprečil Carvajal. Paulinho je nato žogo z glavo pospravil v mrežo, a je Jose Sanchez zadetek razveljavil, Carvajalu zaradi namerne igre z roko pokazal rdeči karton in dosodil enajstmetrovko. Z bele točke je zanesljivo zadel Messi, ki je 25. v karieri zatresel mrežo Reala.

Zinedine Zidane je po zadetku Messija takoj na zelenico namesto Benzemaja poslal branilca Nacha Fernandeza, a že šest minut kasneje okrepil ofenzivo z Marcom Asensiom in Garethom Balom. Medtem je nevarno meril Messi, a je bil Navas na mestu. Ernesto Valverde je prvič menjal v 77. minuti, ko je Nelson Semedo vstopil namesto Inieste. Prav po Portugalčevi strani si je Real hitro priigral priložnost, zatem pa je na drugi strani po desni prodrl Modić. Mimo številnih Barcinih nogometašev je spravil žogo in samega pred vrati našel Bala, ki je streljal iz neposredne bližine, a se je z imenitno obrambo izkazal ter Stegen.

Bale je nato meril še z velike razdalje, nemški vratar je z nekaj težava le ukrotil žogo, na drugi strani pa je po Messijevi podaji in strelu Semeda uspešno posredoval Navas. Real je močno napadal tudi z igralcem več, po poskusu Sergia Ramosa pa je bil znova na mestu zanesljivi ter Stegen. Messi je v 87. Nevarno sprožil z volejem, vendar je bil Navas na mestu. Kostaričan pa ni mogel preprečiti tretjega zadetka Barcelone. Messi je prodrl po levi, švignil mimo Marcela, nato pa s konico nogometnega čevlja podal Aleixu Vidalu, ki je le minuto pred tem prišel v igro. Navas je sicer branil, a se je žoga odkotalila za njegov hrbet.

V 17. krogu sta se pomerila tudi mestna tekmeca največjih dveh španskih klubov, Espanyol in Atletico. V Barceloni so presenetljivo slavili gostitelji z 1:0 in prizadejali colchonerosom prvi letošnji poraz v državnem prvenstvu. V Primeri Division Atletico ni klonil 20 tekem zapored. Serijo gostiteljev je končal Sergio Garcia s svojim prvim golom v tej sezoni in prvim v La ligi po maju 2015. Odločitev je padla v 88. minuti, ko so domači nogometaši izpeljali hiter protinapad. Žoga je prišla na desno stran do rezervista Estebana Granera, ki jo je v kazenskem prostoru poslal na drugo stran. Obramba Atletica je pozabila na Sergia Garcio. 34-letni napadalec, ki je bil vzgojen pri Barceloni, zdaj pa je kapetan Espanyola, pa je z natančnim strelom v daljši spodnji kot matiral nemočnega Jana Oblaka.



17. krog:

REAL MADRID - BARCELONA 0:3 (0:0)

L. Suarez 54., Messi 64./11-m, Aleix Vidal 93.

RK: Dani Carvajal 64./Real Madrid

Real Madrid: Navas, Dani Carvajal , Varane, Sergio Ramos , Marcelo , Casemiro ( 72./Asensio), Kroos, Modrić, Kovačić ( 72./Bale), Ronaldo, Bezema ( 66./Nacho).



Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto ( 92./Aleix Vidal ), Pique, Vermaelen , Jordi Alba, Busquets , Rakitić, Iniesta ( 77./Semedo), Paulinho ( 84./Andre Gomes), Messi , L. Suarez .



Sodnik: Jose Sanchez

Sobota ob 16.15:

VALENCIA - VILLARREAL



Ob 18.30:

DEPORTIVO - CELTA VIGO



BETIS - ATHLETIC BILBAO 0:2 (0:1)

Raul Garcia 36./11-m, Feddal 85./ag

RK: Amat 34./Betis



ESPANYOL - ATLETICO MADRID 1:0 (0:0)

Sergio Garcia 88.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

ALAVES - MALAGA 1:0 (0:0)

Munir 60.

LEVANTE - LEGANES 0:0

RK: Campana 94.; Amrabat 68.



GETAFE - LAS PALMAS 2:0 (2:0)

Cala 6., Amath 15.

REAL SOCIEDAD - SEVILLA 3:1 (1:1)

Martinez 18., Zubeldia 76., Vela 90.; Ben Yedder 44.



EIBAR - GIRONA 4:1 (2:1)

Inui 1., 54., Charles 10., Jordan 92.; Timor 26.

Lestvica: BARCELONA 16 13 3 0 42:7 42 ATLETICO MADRID 17 10 6 1 25:8 36 VALENCIA 16 10 4 2 36:16 34 REAL MADRID 15 9 4 2 30:11 31 SEVILLA 17 9 2 6 20:22 29 VILLARREAL 16 7 3 6 23:20 24 EIBAR 17 7 3 7 22:29 24 GETAFE 17 6 5 6 22:16 23 REAL SOCIEDAD 17 6 5 6 31:29 23 GIRONA 17 6 5 6 21:26 23 ATHLETIC BILBAO 17 5 6 6 18:19 21 LEGANES 16 6 3 7 12:14 21 REAL BETIS 17 6 3 8 25:31 21 ESPANYOL 17 5 5 7 14:21 20 CELTA VIGO 16 5 3 8 27:24 18 LEVANTE 17 3 9 5 15:22 18 ALAVES 17 5 0 12 13:25 15 DEPORTIVO 16 4 3 9 18:31 15 MALAGA 17 3 2 12 13:31 11 LAS PALMAS 17 3 2 12 13:38 11

