"El Nino" po koncu sezone zapušča Atletico

Na 330 tekmah dosegel 113 golov

9. april 2018 ob 18:32

Fernando Torres je sporočil, da bo po koncu sezone zapustil madridski Atletico. V klubu ima kultni status, saj je začel kariero že leta 2001, ko je bil star 17 let.

Potem je klub zapustil za nekaj let, igral za Liverpool, Chelsea in Milan, se vrnil v Atletico, kjer pa kot 34-letnik ne dobi več pravih priložnosti. V tej sezoni je pod vodstvom Diega Simeoneja igral le na treh prvenstvenih tekmah.

"Rad bi izkoristil to priložnost in povedal, da je to moja zadnja sezona pri klubu. Mislim, da je prav, da to povem navijačem, ki so mi dali toliko naklonjenosti. Vsi vemo, da bo ta trenutek enkrat prišel, mislim, da je zdaj najboljši čas. Mislim, da je čas, da odstopim prostor drugim," je dejal Torres.

V prvih petih sezonah pri Atleticu je Torres dosegel 76 golov, ko pa se je leta 2015 vrnil v klub, je dejal, da upa, da bo lahko v Atleticu končal kariero. Na 330 tekmah za colchonerose je dosegel 113 golov, leta 2010 pa je s Španijo osvojil svetovno prvenstvo, prav tako pa tudi evropsko prvenstvo leta 2008 in 2012.

