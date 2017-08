Električni mrk, nato pa le veselje v Novi Gorici

Celjani (pričakovano) strli Ankaran

26. avgust 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 23:12

Celje - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Gorice so v 7. krogu državnega prvenstva z 1:0 premagali Rudar, potem ko je edini zadetek v 90. minuti dosegel Andrija Filipović. S tretjo zaporedno zmago so se Goričani vsaj začasno zavihteli na tretje mesto.

V odločilni akciji je najprej Marko Pridigar ubranil poskus Bedeja Osujija, a je bil na pravem mestu Filipović, ki je žogo z okoli metra potisnil v mrežo. Tik pred tem je imel Rudar izjemno priložnost, vendar je vratar Grega Sorčan ubranil poskus Edina Junuzovića z glavo.

Srečanje v Novi Gorici se je razživelo šele v zadnji "tretjini", to je po polurni prekinitvi, ki je nastopila zaradi električnega mrka v novogoriškem Športnem parku. Srečanje je bilo namreč v 63. minuti prekinjeno, ker so na stadionu - domnevno zaradi pregretosti - ugasnili žarometi. Pred tem je imel edino omembe vredno priložnost Rudar, za katerega je Milan Tucić s strelom čez glavo stresel prečko.

Tekma se je začela z desetminutno zamudo, saj so imeli gostje nekaj težav na poti v Novo Gorico.

Pričakovana zmaga Celja nad Ankaranom

V uvodni tekmi dneva so Celjani s 4:1 premagali Ankaran Hrvatine. Celjani so tako zmagali drugič v prvenstvu. Celjani so povedli v 16. minuti, ko je Luka Badžim podrl Jucieja Lupeto, tako da je sodnik Roman Glažar pokazal na belo točko, ki jo je zanesljivo izvedel Luka Žinko. Štiri minute pozneje je z leve strani podal Janez Pišek, pred vrati pa je s podplatom žogo v mrežo potisnil Filip Dangubić za 2:0.

Le minuto zatem pa so nekaj nezanesljivosti v celjski obrambi razkrili tudi gosti. Po dolgi podaji v kazenski prostor je žogo ustavil Bradley Meledje in jo poslal pod prečko celjskega gola za 2:1.

Domači so potrdili zmago v 83. minuti. Dangubić je podal v kazenski prostor do Nina Pungarška, ta pa "iz prve" v sredino kazenskega prostora do Piška, ki je žogo poslal v prazno mrežo. Tri minute pozneje je Požeg Vancaš po Dangubićevi podaji le še postavil končnih 4:1.

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 7. krog



GORICA - RUDAR 1:0 (0:0)

500; Filipović 90.

Gorica: Sorčan, Celcer, Jogan, Kavčič, Škarabot (81./Gulič), Kapić, Grudina , Osuji, Gregorič, Žigon , Edafe (59./Filipović).

Rudar: Pridigar, Pišek (43./Ćoralić), Kašnik (46./Bolha), Vuklišević, Pušaver, Tučić (74./Novak), Bijol , Antonov, Trifković, Junuzović, Radić.

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)

CELJE - ANKARAN HRVATINI 4:1 (2:1)

300; Žinko 16./11-m, Dangubić 20., Pišek 83., Požeg Vancaš 86.; Meledje 21.

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Brecl, Žinko (82./Cvek), Pišek, Požeg Vancaš, Dangubić, Gatarić (65./Pungaršek), Lupeta (85./Šauperl).

Ankaran Hrvatini: Papadopoulos, Gliha, Škvorc , Badžim , Karamatić, Klapan, Nazim (55./Dodlek), Delgado (79./Vodeb), Primc (64./Humar), Meledje , Kidrič.

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Nedelja ob 16.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Ob 18.00:

KRŠKO - DOMŽALE

Ob 20.20:

OLIMPIJA - MARIBOR

Lestvica: OLIMPIJA 6 5 1 0 16:2 16 MARIBOR 6 5 1 0 13:5 16 GORICA 7 3 1 3 7:7 10 DOMŽALE 6 2 3 1 11:6 9 RUDAR 7 3 0 4 7:10 9 KRŠKO 6 2 2 2 10:11 8 CELJE 7 2 2 3 10:13 8 ALUMINIJ 6 1 2 3 8:12 5 TRIGLAV 6 0 4 2 5:8 4 ANKARAN HRVATINI 7 0 2 5 7:20 2

A. V.