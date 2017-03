Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Patrik Eliaš je pustil neizbrisen pečat v New Jerseyju, osvojil je dva Stanleyjeva pokala. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Eliaš po dveh desetletjih igranja za Devilse končal kariero

Številko 26 bodo upokojili na začetku naslednje sezone

31. marec 2017 ob 19:39

New York - MMC RTV SLO/STA

Češki hokejist Patrik Eliaš je sporočil, da bo po tej sezoni končal izjemno dolgo in uspešno kariero. V Ligi NHL je nastopal kar 20 sezon, prav vse pa je odigral za ekipo New Jersey Devils.

Uradno se bo poslovil naslednji teden na zadnji tekmi rednega dela sezone, ko bodo vragi igrali proti New York Islandersom.

"Dovolj je bilo. Vesel sem, da sem imel priložnost in možnost sam odločati o tem, kdaj bom nehal. Nekateri so v to prisiljeni čez noč in to mora biti res težko," je razmišljal hokejist, ki bo čez 14 dni dopolnil 41 let.

Poslovil se bo kot najboljši strelec Devilsov vseh časov s 408 goli, kot najboljši podajalec (617) in igralec z največ točkami (1025). V 20 letih in na 1240 tekmah je prišel na vrh še marsikaterega statističnega ocenjevanja v klubu, med drugim pa ima tudi največ golov za vrage v končnicah, dosegel jih je 45, dodal pa še 80 podaj.

Z New Jerseyjem je bil dvakrat prvak Lige NHL, v letih 2002 in 2003, še dvakrat je igral v finalu za Stanleyjev pokal.

Devilsi so že sporočili, da njegove številke 26 ne bo nosil nihče drug, uradno pa bodo njegov upokojeni dres pod strop dvorane Prudential Center potegnili na začetku naslednje sezone.

V letošnji sezoni je imel češki napadalec veliko težav s poškodbami, tako da ni igral niti na eni tekmi. Zadnjo tekmo je odigral 9. aprila lani, ko je dosegel gol in dve podaji proti Torontu. V maju ga čaka nova operacija kolena, tudi zaradi zdravstvenih težav pa se je Eliaš po daljšem premisleku odločil, da ne bo več igral v NHL.

A. G.