Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Elizabeth Omoregie je dobila slovensko državljanstvo in bo lahko zaigrala za slovensko reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Elizabeth Omoregie bo poskušala Slovenijo popeljati v Tokio

Poskrbela bo za raznovstnost v napadu in obrambi

30. oktober 2017 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Elizabeth Omoregie, od leta 2014 rokometašica Krima Mercatorja, je prejela slovensko državljanstvo in bo lahko nastopala za slovensko reprezentanco.

Omoregiejeva je v Slovenijo pripotovala iz Bolgarije, kjer dve sezoni ni igrala rokometa, nato pa je opozorila nase in je med nosilkami Krimove igre. Prejela je že več posameznih nagrad za najboljšo evropsko rokometašico, s hitrim učenjem slovenskega jezika in svojo odprtostjo pa je stopila v srca ljubiteljev rokometa. Pogodbo s Krimom ima do leta 2020.

Uroš Bregar, ki je trener Krima Mercatorja in tudi selektor slovenske članske reprezentance, ima o Omoregiejevi najboljše mnenje: "Glavni cilj slovenske rokometne reprezentance je nastop na olimpijskih igrah leta 2020. V zadnjem obdobju imamo težave pri izbiri igralk na levem zunanjem. Z Omoregiejevo bomo pridobili raznovrstnost v napadu in tudi v obrambi, saj je ena ključnih igralk. Njena prisotnost pripomore tudi k boljšemu razvoju mladih igralk."

O tem, kakšno okrepitev za reprezentanco predstavlja Elizabeth Omoregie, je spregovorila tudi nekdanja vrhunska rokometašica Deja Doler Ivanović: "Z njenim doprinosom lahko po vzoru naših rokometašev in košarkarjev uresničimo svoje športne sanje in sanje celotne Slovenije. Takšne rokometašice naša rokometna reprezentanca že dolgo ni imela. Elizabeth je namreč tudi vzornica številnih mladih slovenskih in evropskih rokometašic."

T. O.