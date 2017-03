Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 43 glasov Ocenite to novico! Marijan Pušnik ob Ranku Stojiću in Milanu Mandariću. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Marijan Pušnik se vrača na klop Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Elsner po pol leta prepušča krmilo Olimpije Pušniku

Po slabem štartu spomladi Olimpija 6 točk za Mariborom

9. marec 2017 ob 12:02,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija se je po slabem štartu spomladanskega dela odločila za menjavo trenerja. Luko Elsnerja bo na klopi zamenjal Marijan Pušnik, ki ga je vodstvo kluba odpustilo decembra 2015.

"Najbrž se sprašujete, zakaj mi je tega treba, da se vračam. To je zame izziv. Bolje kot sedeti doma ali igrati šah. Moja zgodba prvič ni bila zaključena. Dogovorili smo se, da bom imel samostojnost pri izbiri sodelavcev in na športnem področju na igrišču in vsega ostalega. Brez tega sploh ne bi pristal v pogovore. Še včeraj sem smučal in nisem imel signala. Zdaj pa se je tako zasukalo, da sedim pred vami. Kljub velikemu zaostanku je cilj lov za Mariborom. Predsednik od mene ni zahteval naslova, ampak Evropo,” je na novinarski konferenci povedal Pušnik.

Glede na to, da so ga odpustili prav takrat, ko je bil športni direktor Ranko Stojić, je Pušnik povedal: "Ni prostora za zamere. Če lahko odpustijo Ranierija, lahko tudi Marijana. Upam, da sva se na teh izkušnjah naučila oba. Ne pričakujem, da se bova v bodoče v vsem strinjala. Predsednik je požegnal, da sem samostojen. Takoj, ko ne bom samostojen, bom zapustil Olimpijo."

Predsednik Milan Mandarić je priznal, da so z odpustitvijo Pušnika naredili napako: "Porabili smo veliko denarja, ne vidimo pa igre. Imamo veliko spoštovanje do Luke, a je padla odločitev, da potrebujemo Pušnika. Olimpija je takrat naredila napako in zdaj to napako popravlja.” O peti menjavi na trenerski klopi pa: "Če bo potrebno, jih bomo naredili še pet, deset. Važen je cilj. Ne smemo dobivati štiri gole na prvi tekmi v Evropi od nekega Trenčina. Hočem, da je Olimpija prva in prepoznavna v regiji."

Stojić obljublja, da bo Pušnik samostojen: “Ne samo, da bo imel Marijan veliko samostojnosti, imel bo tudi mojo pomoč. Eden od razlogov za Marijana je tudi ta, da smo uigrani. Dobro se razumemo, tako človeško kot nogometno,” je povedal Stojić, ki je bil razburjen ob vprašanjih o zimskih okrepitvah: "Če ste vprašali strokovno vodstvo pred začetkom pomladi, so bili z njimi zadovoljni."

Nogometaši Olimpije so po številnih igralskih menjavah drugi del prvenstva začeli z dvema porazoma. Najprej so klonili na derbiju v Mariboru, pravo klofuto pa so dobili v nedeljo, ko jih je v Stožicah s 4:2 odpravil velenjski Rudar. Udarca, ki ju vodstvo s predsednikm Milanom Mandarićem in športnik direktorjem Rankom Stojićem očitno ni uspelo prežvečiti.

Mandarić in Stojić sta imela dopoldne sestanek z Elsnerjem, po poldnevu pa se jima je pridružil Pušnik, ki je dobil povabilo, da sede na Olimpijo klop, včeraj zvečer.

Pušnik je uspešno vodil Olimpijo v prvem delu sezone 2015/2016, vendar so ga po jesenskem delu kljub vodstvu na lestvici nepričakovano odstavili. Nasledil ga je Marko Nikolić, ki pa je moral kmalu oditi zaradi rasistične opazke. Klub je prevzel Rodolfo Vanoli, s katerim je Olimpija dokončala delo in osvojila naslov pravaka. Elsner je zamenjal Italijana na začetku septembra, potem ko je podpisal triletno pogodbo.

Čeprav Ljubljančani niso blesteli, so jesenski del prvenstva končali z enakim številom točk kot Mariborčani. V zimskem prestopnem roku je povratnik v klub Stojić, ki je oktobra zamenjal Nenada Protego, poskrbel za odhode in prihode številnih nogometašev. Tako je nedeljsko tekmo proti Rudarju začelo deset igralcev, ki decembra niso bili v prvi enajsterici. Po dveh porazih je Olimpija šest točk za vodilnim Mariborom.

R. K.