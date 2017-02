Ema Klinec na olimpijski napravi na stopničkah

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 16 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Maja Vtič je petič v karieri skočila na stopničke. Foto: BoBo Sorodne novice V Pjongčangu le Ziobro pred Laniškom

15. februar 2017 ob 08:20,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 10:34

Pjongčang - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska smučarka skakalka Ema Klinec je na prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Pjongčangu zasedla tretje mesto. Zaostala je le za Japonkama Juki Ito in Saro Takanaši.

18-letna Klinčeva je bila po prvi seriji s skokom 100 metra na 4. mestu, v finalu pa je pristala pri 96 metrih, kar jo je dvignilo na oder za zmagovalke. To so po Oberstdorfu januarja njene druge letošnje stopničke in pete v karieri.

Po prvi seriji je prepričljivo vodila Sara Takanaši, ki pa v finalu ni našla odgovora na skok rojakinje Juki Ito. Itova je v drugo skočila 101,5 metra, 7,5 metra dlje od rojakinje, kar je na koncu pomenilo skoraj deset točk naskoka. Klinčeva je za Takanašijevo zaostala za šest točk.

Nastopili sta še dve Slovenki. Maja Vtič je bila 11., Urša Bogataj pa 13.

Moška tekma se bo začela ob 12. uri.

V četrtek bosta v Južni Koreji še dve tekmi. Ženska se bo začela ob 7.45, moška pa ob 11.00.

Svetovno prvenstvo v Lahtiju na Finskem se bo začelo prihodnji teden. Medalje v skokih bodo prvič delili 24. februarja, pri moških pa dan pozneje.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. ITO JAP 96,0/101,5 234,4 2. S. TAKANAŠI JAP 97,5/94,0 224,9 3. E. KLINEC SLO 100,0/96,0 218,7 4. M. LUNDBY NOR 90,0/99,0 215,8 5. R. STRAUB NEM 103,5/93,0 210,5 6. J. SETO JAP 96,0/94,5 208,5 7. N. ENGLUND ZDA 92,0/91,5 182,8 8. J. KYKKÄNEN FIN 84,0/94,0 179,1 9. K. IVABUČI JAP 91,5/90,0 176,5 10. G. ERNST NEM 89,5/86,0 174,1 11. M. VTIČ SLO 87,5/90,5 172,8 13. U. BOGATAJ SLO 83,5/86,0 168,3

Po 17. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 1.275 točk 2. J. ITO JAP 1.028 3. M. LUNDBY NOR 989 4. K. ALTHAUS NEM 726 5. D. IRASCHKO AVT 717 6. C. VOGT NEM 687 7. E. KLINEC SLO 540 8. I. AVAKUMOVA RUS 531 9. J. SEIFRID. AVT 499 10. S. WÜRTH NEM 468 11. M. VTIČ SLO 427 ... 16. Š. ROGELJ SLO 255 24. U. BOGATAJ SLO 129 31. N. KRIŽNAR SLO 74 34. E. LOGAR SLO 57

R. K.