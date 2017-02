Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Carina Vogt je spet dokazala, da je tekmovalka za velike tekme. Foto: Reuters VIDEO Skok Eme Klinec v prvi seriji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Carina Vogt ubranila naslov, Ema Klinec peta

Tekma skakalk na srednji napravi

24. februar 2017 ob 16:28,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 18:01

Lahti - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v Lahtiju je na tekmi skakalk na srednji skakalnici zmagala Carina Vogt. Ema Klinec je osvojila peto mesto.

Ema Klinec, ki prvič nastopa na svetovnih prvenstvih, je v prvi seriji pristala pri 99 metrih, vendar ni naredila lepega doskoka, kar ji je odneslo nekaj točk. V drugi seriji je skočila 94 metrov. Nika Križnar je osvojila 13. mesto.

Po prvi seriji je vodila Norvežanka Maren Lundby (99,5 metra), ki je imela 2,7 točke prednosti pred Japonko Saro Takanaši in dobre tri točke pred branilko naslova Nemko Carino Vogt. Norvežanka je v finalu skočila le 91 metrov in osvojila 4. mesto, s tem pa pomagala serijski zmagovalki tekem svetovnega pokala Sari Takanaši do bronaste medalje. Srebro je osvojila še ena Japonka, Juki Ito.

V soboto bodo na srednji skakalnici tekmovali še moški.

Končni vrstni red: daljave točke 1. C. VOGT NEM 98,5/96,5 254,6 2. J. ITO JAP 97,0/96,5 252,6 3. S. TAKANAŠI JAP 98,0/95,0 251,1 4. M. LUNDBY NOR 99,5 91,0 247,7 5. E. KLINEC SLO 99,0/94,0 245,8 6. S. WÜRTH NEM 97,0/94,0 241,7 7. J. SEIFRIEDS. AVT 94,0/92,5 240,9 8. K. ALTHAUS NEM 94,0/93,5 239,0 9. D. IRASCHKO AVT 93,5/89,5 229,6 ... 13. N. KRIŽNAR SLO 90,5/91,5 219,4 17. M. VTIČ SLO 89,5/86,0 208,5 22. Š. ROGELJ SLO 84,0/87,5 200,4

Po prvi seriji: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 99,5 131,2 2. S. TAKANAŠI JAP 98,0 128,5 3. C. VOGT NEM 98,5 127,9 4. J. ITO JAP 97,0 127,0 5. E. KLINEC SLO 99,0 122,7 6. S. WÜRTH NEM 97,0 122,1 7. J. SEIFRIEDS. AVT 94,0 121,0 8. D. IRASCHKO AVT 93,5 117,6 9. K. ALTHAUS NEM 94,0 117,1 10. E. RUNGGALDIER ITA 91,5 116,8 ... 15. N. KRIŽNAR SLO 90,5 109,4 19. M. VTIČ SLO 89,5 107,1 23. Š. ROGELJ SLO 84,0 97,7

T. O.