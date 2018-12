Ema Klinec poskrbela za prve slovenske stopničke v tej zimi

Križnarjeva zasedla sedmo mesto

1. december 2018 ob 19:04,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 19:25

Lillehammer - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi sezone svetovnega pokala je v Lillehammerju zmagala ruska smučarska skakalka Lidija Jakovljeva, s tretjim mestom pa se je izkazala najboljša Slovenka Ema Klinec.

Slovenski uspeh je na olimpijski skakalci dopolnila Nika Križnar, ki je bila sedma. Točke so osvojile še 12. Urša Bogataj, 24. Jerneja Brecl in 26. Maja Vtič. Špela Rogelj je izpadla v kvalifikacijah, kjer je uvrstitev na tekmo zgrešila za 0,7 točke.

Po polovici preizkušnje je Ema Klinec s 94,5 m zasedala četrto mesto. Pred njo je Križnarjeva pristala pri 92,0 m in zasedla tretje mesto. Drugi skakali poletne velike nagrade, na kateri je zaostala le za najboljši skakalko svetovnega pokala do zdaj, Japonko Saro Takanaši, ki je bila tokrat zaradi neustreznega dresa diskvalificirana, je v finalu uspel izvrsten skok.

Z 98, 5 m je bila nato boljša še od Nemke Juliane Seyfrath, tretje po prvi seriji in zmagovalke petkove preizkušnje na Norveškem, in šestič v karieri skočila na stopničke. Nato sta jo prehiteli še domača skakalka Maren Ludby, ki brani veliki kristalni globus. Norvežanka je skočila 88,5 m, s 96,0 m pa ji je odgovorila Jakoljeva, ki je zadržala vodstvo in prvič v karieri zmagala. 17-letna Rusinja je v petek z osmim mestom prvič osvojila točke, že na četrti tekmi med elito pa se je zavihtela na najvišjo stopničko.

Končni vrstni red: daljave točke 1. L. JAKOVLEVA RUS 95,0/96,0 273,9 2. M. LUNDBY NOR 101,5/88,5 269,0 3. E. KLINEC SLO 94,5/98,5 265,9 4. K. ALTHAUS NEM 93,0/97,5 262,2 5. J. SEYFARTH NEM 97,5/92,0 256,8 6. D. IRASCHKO AVT 93,0/94,0 251,4 7. N. KRIŽNAR SLO 94,0/92,0 251,0 8. J. SETO JAP 96,5/93,5 250,9 9. S. OPSETH NOR 92,5/93,0 250,8 10. E. PINKELNIG AVT 92,5/94,5 248,7 11. A. O. STROEM NOR 100,0/90,5 246,7 12. U. BOGATAJ SLO 91,5/90,0 245,3 . R. STRAUB NOR 89,0/88,5 245,3 ... 24. J. BRECL SLO 86,0/87,5 223,0 26. M. VTIČ SLO 86,5/82,0 220,0

SKUPNI VRSTNI RED (2/25) 1. M. LUNDBY NOR 160 točk 2. J. SEYFARTH NEM 145 3. L. JAKOVLEVA RUS 132 4. K. ALTHAUS NEM 100 5. E. KLINEC SLO 89 6. D. IRASCHKO AVT 64 ... 11. N. KRIŽNAR SLO 56 13. U. BOGATAJ SLO 44 24. M. VTIČ SLO 16 29. J. BRECL SLO 7 35. Š. ROGELJ SLO 1

T. J.