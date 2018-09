Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec se je veselila druge zmage v karieri na tekmah poletne velike nagrade. Foto: BoBo Dodaj v

Ema Klinec zmagovalka tekme z eno serijo, moška tekma odpadla

V skupnem seštevku napredovala na 2. mesto

9. september 2018 ob 12:30

Čajkovski - MMC RTV SLO

Ema Klinec je zmagala na nedeljski tekmi poletne velike nagrade v Čajkovskem v Rusiji, slovenski uspeh pa je dopolnila Jerneja Brecl s šestim mestom.

Klinčeva je s 133 m dolgim skokom zbrala 130,8 točke, za njo pa sta se uvrstili Norvežanka Maren Lundby (121,8/131 m) in Japonka Sara Takanaši (117,0/128,5 m). Organizatorji so zaradi premočnega vetra odpovedali drugo serijo.

Jerneja Brecl je s 122 metrov dolgim skokom (100,1 točke) zasedla šesto. Nastopili sta še dve Slovenki: Špela Rogelj (89,8/112,5 m) je zasedla 14., Urša Bogataj (87,3/117,5 m) pa 16. mesto.

Klinčeva je dosegla drugo zmago v svoji karieri in v skupni razvrstitvi poletne turneje napredovala na drugo mesto.

Pred dekleti je zdaj le še finalna tekma, ki bo na sporedu 3. oktobra na veliki skakalnici v Klingenthalu.

Moško tekmo so zaradi premočnega vetra odpovedali. Popoldne so hitro odpovedali poizkusno serijo, nato pa za dve uri prestavili začetek prve serije. Po le enem skoku je znova sledila prekinitev in nato kasnejša dokončna odpoved tekme.

