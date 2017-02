Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ema Klinec

10. februar 2017 ob 18:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Hitro sem se morala obrniti, regenerirati in pripraviti na trening, saj sem v četrtek že čakala v Kranju. Vse je potekalo zelo super in sem presenečena, kako dobro sem pripravljena.

Utrujenosti ne čutim, dobro sem se naspala. Super je bilo danes tukaj (na Ljubnem) skakati. Upam na podobne skoke jutri.

18-letna Ema Klinec bo ta konec tedna na Ljubnem prvič v svetovnem pokalu nastopila pred domačimi gledalci. Aktualna mladinska svetovna podprvakinja je v drugi seriji za trening skočila do 92,5 metra, kar je bila tretja daljava in ocena, v tretji seriji pa je imela z 91 metri imela četrto daljavo in oceno.

Kvalifikacije so odpadle in bodo v soboto. Norvežanke so imele namreč težave, saj so zamujale letalske povezave, poleg tega so ostale brez opreme. Vir: Val 202.