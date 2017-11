Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Joel Embiid je v Los Angelesu uprizoril hollywodsko predstavo. Foto: Reuters Dodaj v

Embiid in Simmons pustošila po Staples Centru

Goran Dragić dosegel 21 točk

16. november 2017 ob 08:02

Los Angeles,Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić je bil prvi strelec Miamija, ki je na domačem parketu izgubil prvo od dveh tekem z Washingtonom. Naslovnice Lige NBA pa so v znamenju mladeničev iz Philadelphie.

Miami je proti Wizardsom izgubil s 102:93, čeprav je po košu Dragića pred zadnjimi desetimi minutami vodil za sedem. Takrat se je na parket vrnil prvi zvezdnik Washingtona John Wall in Wizardsi so tekmo zaključili z delnim izidom 29:13. Wall je tekmo končal s 27 točkami, čeprav pri metu (9/21) ni blestel. Točko manj je prispeval Bradley Beal.

Dragić je ob metu 9/17 dosegel 21 točk ter dodal pe štiri skoke in dve podaji. 19 točk je vknjižil Dion Waiters, 15 Tyler Johnson, 14 Hassan Whiteside, ki je zbral 21 skokov. Porazu je botrovalo 17 izgubljenih žog, ki jih je Washington spremenil v 26 točk. Moštvi se bosta pomerili še enkrat v noči na soboto, tokrat v Washingtonu.

Vse bolje igra Philadelphia, ki po letih taborjenja v kleti Lige NBA končno kaže podobo prave ekipe. Zasluga za to v prvi vrsti pripada mladeničema, 23-letnemu super centru Joelu Embiidu in 21-letnemu branilcu Benu Simmonsu. Embiid, ki so ga v preteklih sezonah pestile poškodbe, je v zmagi 76-ersov nad Los Angeles Lakersi navdušil s 46 točkami (met (14/20), 15 skoki, 7 podajami in 7 blokadami. Takih številk od sezone 1974/1975, ko v Ligi NBA štejejo blokade, ni uspelo sestaviti še nobenemu košarkarju. Embiid je prvi dve sezoni Lige NBA zaradi težav s koleni in stopalom gledal s tribun, v prejšnji pa je igral omejen čas.

Novinec Simmons, ki je celotno prejšnjo sezono izpustil zaradi poškodbe, je ostal za en skok prekratek za nov trojni dvojček. Dosegel je 18 točk, 10 podaj, 9 skokov in 5 ukradenih žog.

Pri Lakersih se je s 26 točkami in 11 skoki najbolj izkazal Brandon Ingram. 24 točk je dodal Kyle Kuzma. Močno opevani in hkrati kritizirani novnec Lonzo Ball je dosegel le dve točki (met 1/9). Zadnjo četrtino je presedel na klopi.

MIAMI - WASHINGTON 93:102

Dragić 21 (met: 9/17), 4 skoki in 2 podaji v 37 minutah, Waiters 19, Johnson 15, Whiteside 14 in 21 skokov; Wall 27, Beal 26, Morris 15, Porter 12.

LA LAKERS - PHILADELPHIA 109:115

Ingram 26, Kuzma 24; Embiid 46, 15 skokov, 7 podaj in 7 blokad, Simmons 18.

ATLANTA - SACRAMENTO 126:80

Schröder 21, Dedmon 20; Randolph 16, Hill 12.

NEW YORK - UTAH 106:101

Hardaway 26, Porzingis 22; Hood 30, Mitchell 19.

CHARLOTTE - CLEVELAND 107:115

Kidd Gilchrist 22, Walker 20; James 31, Love 22 in 10 skokov.

MEMPHIS - INDIANA 113:116

Gasol 35 in 13 skokov, Evans 18; Collison 30, Oladipo 21.

MILWAUKEE - DETROIT 99:95

Middleton 27, Antetokounmpo 21; Bradley 28, Drummond 13 in 17 skokov.

MINNESOTA - SAN ANTONIO 98:86

Towns 26 in 16 skokov, Teague 16; Aldridge 15 in 10 skokov, Gasol 13.

NEW ORLEANS - TORONTO 116:125

Cousins 25, Davis 16; DeRozan 25, Lowry 22, Valančiunas 21.

OKLAHOMA CITY - CHICAGO 92:79

Westbrook 21, Anthony 18 in 11 skokov; Markkanen in Blakeney po 16.

PORTLAND - ORLANDO 99:94

Lillard 26 in 11 skokov, McCollum 24; Fournier 22, Simmons 16.

Tekmi 16. novembra:

BOSTON - GOLDEN STATE

PHOENIX - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 15 13 2 86,7 DETROIT PISTONS 14 10 4 71,4 WASHINGTON WIZARDS 14 9 5 64,3 TORONTO RAPTORS 14 9 5 64,3 NEW YORK KNICKS 14 8 6 57,1 PHILADELPHIA 76ERS 14 8 6 57,1 MILWAUKEE BUCKS 14 8 6 57,1 ORLANDO MAGIC 15 8 7 53,3 -------------------------------------- CLEVELAND CAVALIERS 15 8 7 53,3 INDIANA PACERS 15 7 8 46,7 MIAMI HEAT 14 6 8 42,9 CHARLOTTE HORNETS 13 5 8 38,5 BROOKLYN NETS 14 5 9 35,7 ATLANTA HAWKS 15 3 12 20,0 CHICAGO BULLS 12 2 10 16,7 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 14 11 3 78,6 HOUSTON ROCKETS 15 11 4 73,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 14 9 5 64,3 SAN ANTONIO SPURS 15 9 6 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 14 8 6 57,1 DENVER NUGGETS 14 8 6 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 15 8 7 53,3 MEMPHIS GRIZZLIES 14 7 7 50,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 14 7 7 50,0 UTAH JAZZ 15 6 9 40,0 LOS ANGELES LAKERS 15 6 9 40,0 LOS ANGELES CLIPPERS 13 5 8 38,5 PHOENIX SUNS 15 5 10 33,3 SACRAMENTO KINGS 14 3 11 21,4 DALLAS MAVERICKS 15 2 13 13,3

R. K.