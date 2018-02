Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Neymar je tekmo proti Marseillu končal na nosilih. Foto: Reuters Sorodne novice Zmago Parižanov zasenčila poškodba Neymarja Dodaj v

Emery: Informacija, da bo Neymar operiran, je napačna

"Majhna možnost, da bi igral že proti Realu, obstaja"

27. februar 2018 ob 13:55,

zadnji poseg: 27. februar 2018 ob 19:52

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Trener PSG-ja Unai Emery je zanikal navedbe medijev, da brazilski nogometni zvezdnik Neymar po nedeljski poškodbi gležnja in stopala odhaja na operacijo. Pravi, da bi lahko igral celo že prihodnji teden proti Realu v Ligi prvakov.

"Informacija, da bo Neymar operiran, je napačna. V torek zjutraj sem govoril z zdravnikom in razložil mi je, kaj so pokazale preiskave. O tem sem se pogovarjal tudi s športnim direktorjem Anterom Henriquejem, predsednikom in igralcem. Neymar želi igrati na vsaki tekmi in je zelo osredotočen na Real. Mislim, da majhna možnost, da bi bil pripravljen že za to tekmo, obstaja," je povedal Emery na novinarski konferenci pred sredinim obračunom v četrtfinalu francoskega pokala proti Marseillu.

26-letni Neymar je nedeljski derbi francoske lige proti istemu tekmecu (3:1) na nosilih končal v 77. minuti, mediji pa so poročali, da bo zaradi zloma stopalne kosti z igrišč odsoten vsaj dva meseca. Povratna tekma osmine finala Lige prvakov proti Realu bo prihodnji torek. Na prvem srečanju so Madridčani zmagali s 3:1.

M. L., M. R.