Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec se iz Južne Koreje vrača s tretjim in četrtim mestom. Foto: EPA VIDEO Padec Eme Klinec po doskoku Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Emi Klinec kljub padcu tik pod stopničkami

Sara Takanaši ujela Schlierenzauerja

16. februar 2017 ob 07:43,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 10:24

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ema Klinec je na drugi tekmi na olimpijskem prizorišču v Pjongčangu kljub padcu v finalni seriji zasedla četrto mesto. Zmagala je Sara Takanaši.

Klinčeva je po prvi seriji s skokom 101 meter zasedla tretje mesto, v finalu pa je bila še meter daljša, a je po doskoku, ko je imela težave s kontrolo desne smučke, končala v snegu. Na srečo ni prišlo do poškodbe. Zaradi slabih ocen se je poslovila od morebitne prve zmage v svetovnem pokalu, končala pa je tudi brez stopničk.

Sara Takanaši ujela Schlierenzauerja

Takanašijeva, druga po prvi seriji, je skočila 97 metrov, kar je zadostovalo za zmago, saj je vodilna po prvi seriji Maren Lundby pristala pri 94 metrih. Takanašijeva je za 1,5 točke prehitela sredino zmagovalko Juki Ito, ki je v finalu s 111 metri postavila rekord naprave. Lundbyjeva je končala na tretjem mestu. Takanašijeva, ki si je medtem že zagotovila veliki kristalni globus, je zmagala 53. v karieri, s čimer se je izenačila z rekorderjem med skakalci Gregorjem Schlierenzauerjem.

Maja Vtič je bila deseta, Urša Bogataj pa 12. Ema Klinec je na prvi tekmi v sredo s tretjim mestom prišla do drugih stopničk v sezoni. To je bila zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju in predzadnja v sezoni. 11. marca dekleta čaka finale v Oslu.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 99,5/97,0 215,1 2. J. ITO JAP 90,0/111,0 213,6 3. M. LUNDBY NOR 103,0/94,0 210,2 4. E. KLINEC SLO 100,0/102,0 187,7 5. J. SETO JAP 87,5/99,5 172,9 6. R. STRAUB NEM 90,0/92,0 163,2 7. J. KYKKÄNEN FIN 87,0/91,0 162,4 8. N. ENGLUND ZDA 83,0/91,0 146,3 9. S. TIHONOVA RUS 80,0/92,0 145,5 10. M. VTIČ SLO 86,0/87,0 143,9 ... 12. U. BOGATAJ SLO 87,5/84,5 141,4 Po 18. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 1.375 točk 2. J. ITO JAP 1.108 3. M. LUNDBY NOR 1.049 4. K. ALTHAUS NEM 726 5. D. IRASCHKO AVT 717 6. C. VOGT NEM 687 7. E. KLINEC SLO 590 8. I. AVAKUMOVA RUS 531 9. J. SEIFRID. AVT 499 10. S. WÜRTH NEM 468 11. M. VTIČ SLO 453 ... 17. Š. ROGELJ SLO 255 22. U. BOGATAJ SLO 151 33. N. KRIŽNAR SLO 74 37. E. LOGAR SLO 57

R. K.