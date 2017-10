Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Trenutek, ko se je svetovno prvenstvo še bolj oddaljilo. Foto: Reuters VIDEO Analiza 2. polčasa tekme... VIDEO Pogovora s Cesarjem in Ka... Dodaj v

En sam scenarij: zmaga proti Škotski in pomoč Malte

V gosteh zelo malo strelov v okvir vrat

6. oktober 2017 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav je večina spremljevalcev slovenske nogometne reprezentance že odpisala vse možnosti za preboj na svetovno prvenstvo, nekaj teorije vendarle še živi.

Na vrhu kvalifikacijske skupine F je zabetonirana Anglija, ki je krog pred koncem že uvrščena na svetovno prvenstvo. V boju za drugo mesto in s tem dodatne kvalifikacije ostajajo tri reprezentance.

Reprezentanca Zadetki Razlika Točke Škotska 15:10 +5 17 Slovaška 14:7 +7 15 Slovenija 10:5 +5 14



Kvalifikacijski ciklus za skupino F se konča v nedeljo, ko se bodo ob 18.00 začele naslednje tekme:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Drugo mesto prinaša en sam scenarij

Slovenijo bi na drugo mesto izstrelil en sam scenarij. Če premaga Škotsko, jo avtomatično prehiti. Obe bi namreč imeli enako število točk (po 17), drugi kriterij pa je skupna razlika v zadetkih. Ker sta zdaj obe pri +5, bi bila Slovenija ne glede na zmago pred Škotsko. A tu je še problem, ki sliši na ime Slovaška. Ta v zadnjem krogu ne sme zmagati, a ima na papirju najlažjega tekmeca - Malto pred svojimi gledalci. Nekaj upanja vendarle je, saj je Malta ravno v četrtek osvojila sploh prvo točko (doma proti Litvi).

Proti Angliji izgubljene kar tri točke

In sam nastop proti Angliji? Težko se je izogniti občutku, da je Slovenija proti zmagovalcu skupine na obeh tekmah skupaj zapravila kar tri točke (dve na domači tekmi in eno na Wembleyju). Glede na dokaj skromno predstavo nosilca skupine in njegovo gladko zmago, se je težko izogniti občutku, da je ta skupina omogočala dokaj realno uvrstitev na drugo mesto, če ne kaj več.

V gosteh izjemno malo strelov v okvir vrat

Varovanci Srečka Katanca so odkrito napovedovali napad na zmago (le ta je ponujala realne možnosti za drugo mesto), a v oči bode podatek, da je Slovenija v celi tekmi zmogla le en strel v okvir vrat. Predvsem neambiciozne predstave v gosteh, kjer so bili streli v okvir vrat res redki, so precej pokvarile splošni vtis.

Zadnja tekma v skupini bo morda težko prinesla drugo mesto, a lahko vsaj malo popravi faktor pred naslednjim kvalifikacijskim ciklusom.

S. J.