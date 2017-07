Enajsti Semenič najboljši Slovenec v Wisli

Naslednja tekma 29. julija v Hinterzartnu

15. julij 2017 ob 19:09,

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 19:42

Wisla - MMC RTV SLO

Poljak Dawid Kubacki je zmagovalec uvodne posamične tekme smučarjev skakalcev za poletno veliko nagrado v Wisli. V finalu je bilo pet Slovencev.

Na koncu je bil najboljši enajsti Anže Semenič, ki je v finalu s skokom 130,0 metrov pridobil kar enajst mest.

Sledili so mu 16. Peter Prevc (124,5/126,5 m), 18. Robert Kranjec (123,5/125,0 m), 20. Anže Lanišek (120,0/128,5 m) in 25. Bor Pavlovčič (121,0/125,0 m).

Jurij Tepeš (38.; 117,5 m) in Miran Zupančič (44.; 107,0 m) sta bila prekratka za finale.

Kubacki je slavil pred rojakom Maciejem Kotom, ki je vodil po prvi seriji, in Nemcem Karlom Geigerjem.

Naslednja tekma bo 29. julija v Hinterzartnu.

SMUČARSKI SKOKI POLETNA VELIKA NAGRADA

WISLA, Poljska Končni vrstni red: daljave točke 1. D. KUBACKI POL 128,0/132,5 255,6 2. M. KOT POL 133,0/127,5 252,2 3. K. GEIGER NEM 130,0/128,0 251,5 4. D. A. TANDE NOR 125,5/126,0 245,2 5. S. HULA POL 126,5/128,0 243,9 6. R. KOUDELKA ČEŠ 128,0/125,5 243,3 7. S. COLLOREDO ITA 127,5/128,0 242,9 8. K. GANGNES NOR 123,0/127,0 241,2 9. S. LEYHE NEM 127,5/125,0 240,6 10. R. JOHANSSON NOR 123,0/126,0 239,5 11. A. SEMENIČ SLO 122,0/130,0 236,1 16. P. PREVC SLO 124,5/126,5 233,1 18. R. KRANJEC SLO 123,5/125,0 231,9 20. A. LANIŠEK SLO 120,0/128,5 228,9 25. B. PAVLOVČIČ SLO 121,0/125,0 225,0 38. J. TEPEŠ SLO 117,5 100,0 44. M. ZUPANČIČ SLO 107,0 92,1

Po prvi seriji: daljave točke 1. M. KOT POL 133,0 126,4 2. K. GEIGER NEM 130,0 125,9 3. D. A. TANDE NOR 125,5 122,4 4. R. KOUDELKA ČEŠ 128,0 121,9 5. S. LEYHE NEM 127,5 121,4 6. D. KUBACKI POL 128,0 121,3 . S. HULA POL 126,5 121,3 8. S. COLLOREDO ITA 127,5 120,5 9. K. GANGNES NOR 123,0 118,2 10. V. LARINTO FIN 127,0 117,5 19. R. KRANJEC SLO 123,5 111,7 21. P. PREVC SLO 124,5 111,0 22. A. SEMENIČ SLO 122,0 109,6 23. B. PAVLOVČIČ SLO 121,0 109,0 27. A. LANIŠEK SLO 120,0 106,9 38. J. TEPEŠ SLO 117,5 100,0 44. M. ZUPANČIČ SLO 107,0 92,1

A. V.