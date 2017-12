Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 26 glasov Ocenite to novico! Ruska reprezentanca na odprtju iger v Sočiju leta 2014. Takšnega prizora v Pjongčangu ne bo mogoče videti. Foto: EPA Sorodne novice MOK sumi še tri ruske smučarske tekače Dodaj v

Enajstim ruskim "grešnikom" dosmrtna prepoved nastopanja

Rusi bodo v Pjongčangu lahko nastopili le pod neodvisno zastavo

22. december 2017 ob 16:21

Zürich - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je enajstim ruskim športnikom, ki so bili pozitivni na dopinškem testu na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, izrekel dosmrtno prepoved nastopanja.

Med grešniki so hitrostna drsalca Ivan Skobrev in Artem Kuznjecov, sankača Tatjana Ivanova in Albert Demčenko, smučarji tekač Nikita Krjukov, Aleksander Bessmertnih in Natalija Matvejeva, tekmovalca v bobu Ljudmila Udobkina in Maksim Belugin ter hokejistki Tatjana Bruina in Ana Ščukina.

Rusom odvzeli 13 od skupno 33 medalj iz Sočija

Vsem so bile odvzete njihove medalje in izrečena dosmrtna prepoved nastopanja. Številka kaznovanih ruskih športnikov, ki jim je Mednarodni olimpijski komite prepovedal sodelovanje v mednarodnem športu na podlagi poročil, ki sta jih vodila Dennis Oswald in Samuel Schmid, se je tako povzpelo na 43. Mok je ruskim športnikom zaradi dopinških kršitev odvzel 13 od skupno 33 kolajn, koliko so jih ruski športniki osvojili na igrah v Sočiju. Rusija je tako na razpredelnici najuspešnejših reprezentanc v Sočiju zdrsnila na četrto mesto za Norveško, Kanado in Združenimi državami Amerike.

Mok pokazal rdeči karton ruskim olimpijcem

Spomnimo: Mok je na začetku decembra odločil, da ruska reprezentanca zaradi sistematičnega dopinga ne bo smela nastopiti na februarskih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Kljub temu bodo na igrah pod nevtralno olimpijsko zastavo lahko nastopili tisti ruski športniki, za katere bo mogoče dokazati, da niso del sistemskega dopinga.

