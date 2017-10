Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski ragbisti so slavili v Srbiji. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Encijani se iz Pančeva vračajo z zmago

V soboto v Šiško prihaja Slovaška

28. oktober 2017 ob 16:46

Pančevo - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v ragbiju je v tekmovanju za evropski pokal narodov v Pančevu premagala Srbijo s 30:21 (20:21).

Točke za Slovenijo so dosegli Jaka Sajevic (10), Michael Brian Kovacic in Max Skofic (oba po 5) ter Peter Kavčič (10). Po začetnem vodstvu encijanov s 17:0 so se domačini otresli pritiska in začeli stopnjevati ritem. Na odmor ob polčasu sta moštvi odšli z minimalno prednostjo Srbije.

Trda tekma se je nadaljevala tudi po premoru, že v uvodu drugega polčasa so Slovenci obrnili rezultat v svojo korist in povedli s 27:21. Do izteka 80 minut tekme in sodnikovega zaključnega piska je Slovenija dodala še tri točke in tekmo končala z devetimi točkami prednosti.

Slovenska reprezentanca je pod vodstvom selektorja Andrewa Fentona nastopila v močno osveženi zasedbi. Fenton je namreč dal priložnost kar trem mladincem. Trije obetavni 17-letniki, Matevž Kadunc, Juš Penko in Luka Hvalec, so tako prvič oblekli dres slovenske članske reprezentance. Slovenski ekipi pa so tudi tokrat na pomoč priskočili trije bratje Skofic iz Velike Britanije, avstralski Slovenec Michael Brian Kovacic in francoski Slovenec Delmas Guillaume.

Prihodnjo soboto bo Slovenija na stadionu v športnem parku Šiška gostila reprezentanco Slovaške.

T. J.