Enega izmed favoritov niso spustili na stadion

Van Niekerk favorit tudi na 200 metrov

9. avgust 2017 ob 08:55

London - MMC RTV SLO

Wayde van Niekerk je v Londonu pričakovano osvojil naslov svetovnega prvaka na 400 metrov, toda enako mero pozornosti je požela sporna prepoved nastopa Isaaca Makwaleja.

Tekaču iz Bocvane, ki je imel letos drugi najboljši izid na svetu, so prepovedali vstop na stadion, ker naj bi bil okužen z nalezljivim prebavnim virusom. Zaradi nevarnosti ogrožanja drugih atletov so mu ukazali, da mora biti 48 ur v karanteni, kar je pomenilo konec sanj o finalnem nastopu. Makwala se je na prepoved požvižgal. Skušal je vstopiti na stadion in sodelovati v finalu, vendar so ga na vhodu olimpijskega stadiona ustavili varnostniki.

Številni atleti, ki prebivajo v enem izmed uradnih hotelov prvenstva, so zboleli za gastroenteritisom. Kriva naj bi bila zastrupitev s hrano. Makwala je zaradi prebavnih motenj v ponedeljek izpustil kvalifikacije teka na 200 metrov, a je hotel v torek na vsak način teči v finalu na 400 metrov. Prišel je do stadiona, kjer pa so ga ustavili.

Makwala v prepovedi vidi zaroto. "Ves dan smo se borili, da resnica pride na dan. Še vedno vztrajam, da nisem bil bolan in da me ni pregledal zdravnik. Moje srce je zlomljeno. To je sabotaža, počutim se sposobnega za nastop," je govoril Makwala, a zdravniška služba je povedala drugače. "Makwala je v ponedeljek sam prišel do nas. Sprejel in pregledal ga je eden izmed zdravnikov prostovoljcev. Ko so mu povedali, da ima gastroenteritis, je hotel oditi, toda eden izmed zdravnikov ga je potegnil nazaj, ker je prišlo do izbruha te bolezni, ki je zelo nalezljiva," je povedala vodja zdravniške službe Pam Venning.

"V skladu z britansko zdravstveno zakonodajo je bilo treba športnika imeti 48 ur v karanteni v njegovi sobi, kar pomeni do srede do 14. ure. Te postopke priporoča angleški zavod za javno zdravje in so jih vse ekipe dobile na ogled tudi pisno," so sporočili iz IAAF in dodali: "Pri mednarodni zvezi nam je zelo žal, da trdega dela in talenta Isaaca Makwale danes ne bo mogoče videti, a moramo misliti na blagor vseh atletov."

Ena izmed najbolj pričakovanih tekem svetovnega prvenstva je potekala popolnoma enostransko. Van Niekerk je slavil gladko s časom 43,98 in najbližjega zasledovalca pustil zadaj skoraj za pol sekunde. "Bilo je zelo hladno. V prvih 200 metrih nisem imel pravega občutka. V zadnjih 150 metrih sem skušal dati v prestavo višje, vendar ko sem videl, da zmagujem, sem upočasnil," je povedal Van Niekerk, ki je prvi favorit tudi v teku na 200 metrov.

R. K.