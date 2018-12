Peter Prevc do prvih točk, Kobajaši v Engelbergu razred zase

Poudarki Na novoletno turnejo s 6 in ne 7 Slovenci Rjoju Kobajaši je začel sezono v nori skaklni formi, saj je na sedmih posamičnih tekmah nabral štiri zmage, dve 3. mesti in eno 7. mesto. 22-letni Japonec bo tako prvi favorit za osvojitev zlatega orla. Foto: Reuters Slovenci v Engelbergu so še skakali s sedmimi skakalci, medtem ko se bodo na novoletno turnejo lahko podali le s šesterico. Foto: EPA Žak Mogel in Tomaž Naglič sta bila prva izven pedeseterice v kvalifikacijah, v prvi seriji sta nato izpadla še Jernej Damjan in Anže Lanišek (na sliki). Foto: EPA VIDEO Finalni skok Petra Prevc... Sorodne novice Peter Prevc brez finala, Zajc 12., prvenec Geigerja Dodaj v

16. december 2018 ob 12:45,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 16:00

Engelberg - MMC RTV SLO

Nedelja v Engelbergu je prinesla suvereno zmago vodilnega v svetovnem pokalu Rjojuja Kobajašija in prve točke zime za povratnika med najboljše smučarje skakalce Petra Prevca. Trije Slovenci so se razvrstili med 16. in 18. mestom.

Na drugi tekmi svetovnega pokala po vrnitvi v skakalno karavano je Peter Prevc osvojil 16. mesto, medtem ko sta si letos najboljša orla v svetovnem pokalu Timi Zajc in Domen Prevc razdelila 18. mesto. Sledi dvotedenski premor, sledi prvi vrhunec sezone, prestižna novoletna turneja štirih skakalnic, ki se bo kot običajno začela 30. decembra v Oberstdorfu, seveda z neposrednimi prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju.

Četrta zmaga Kobajašija na sedmi tekmi

Po sobotnem 7. mestu, ko je sploh prvič v sezoni 2018/19 ostal brez stopničk za zmagovalce, je na drugi tekmi v Engelbergu Rjoju Kobajaši pokazal, da je najboljši skakalec uvodnega dela zime. 22-letni Japonec je bil najboljši tako v kvalifikacijah, kot v prvi seriji in tudi v finalnem skoku. V prvi seriji je mlajši izmed bratov Kobajaši pristal pri 144,0 m in izenačil rekord skakalnice Titlis, ki ga izpred dveh let drži Domen Prevc. Na koncu je mladenič iz Hačimantaja v prefekturi Ivata za več kot 9 točk preskočil vse tekmece in prišel na sedmi posamični tekmi sezone že do četrte zmage.

Ekipni uspeh Poljakov in Nemcev

Drugo mesto je osvojil v nedeljo najboljši Poljak Piotr Žyla, ki je devetič stopil na oder za zmagovalce. Družbo na najnižji stopnički je najboljšima delal še drugi Poljak Kamil Stoch. Sobotni zmagovalec Karl Geiger je za manj kot točko ostal na 4. mestu, a je za vsega desetinko ugnal tretjega Poljaka Dawida Kubackega. Šesterico najboljših je zaokrožil drugi Nemec Markus Eisenbichler.

Zajc in D. Prevc pridobila nekaj mest

Od Slovencev je bil že v kvalifikacijah najboljši Peter Prevc, ki se je na tekmo prebil z 21. mestom. Najstarejši izmed bratov Prevc je v prvi seriji skočil 128,0 m in se za spremembo od sobote uvrstil v finale, s čimer je prišel do prvih točk sezone 2018/19. V finalu se je dlje skakalo, tako da je kljub skoku 135,0 m izgubil eno mesto. Zato pa sta tri oz. štiri mesta z boljšim finalnim skokom pridobila Timi Zajc in Domen Prevc ter si s točkovnim izkupičkom 256,5 razdelila 18. mesto druge tekme v Engelbergu.

Dva orla izpadla v kvalifikacijah, še dva v prvi seriji

Prva serija se je od peterice Slovencev ponesrečila Anžetu Lanišku (34. mesto) in Jerneju Damjanu (36.). V kvalifikacijah 63 skakalcev sta brez mesta med petdeseterico ostala Žak Mogel (52.) in Tomaž Naglič (53.). Brez tekme je ostal v soboto presenetljivo tretji Avstrijec Daniel Huber.

Slovenci na novoletno turnejo s šestimi orli

Na drugi tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v Ruki na Finskem je bil najboljši Slovenec Anže Semenič peti. Četrto tekmo zime v celinskem pokala je dobil Norvežan Robin Pedersen, ki je svoji državi priskakal dodatno kvoto, do nje so prišli še Poljaki in Nemci.

Kot v soboto so v Ruki znova izpeljali le eno serijo. Semenič je skočil 137,5 metra in zbral 113,1 točke. Za zmagovalcem je zaostal 6,5 točke. V soboto tretji Robert Kranjec je bil tokrat s 131 metri in 102,9 točke 15. Za njim sta končala Jaka Hvala in Nejc Dežman. Najboljši Slovenec v celinskem pokalu Rok Justin, zaseda šesto mesto, je bil v nedeljo 22., 23. je bil Jurij Tepeš. S to tekmo se je končala prva perioda celinskega pokala, tako da je jasno, da bo Slovenija na novoletni turneji lahko nastopila s šestimi tekmovalci.

ENGELBERG, druga tekma:

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 144,0/137,0 294,4 2. P. žYLA POL 137,5/135,0 285,1 3. K. STOCH POL 138,0/131,0 279,5 4. K. GEIGER NEM 137,0/135,0 278,6 5. D KUBACKI POL 138,5/133,5 278,5 6. M. EISENBICH. NEM 135,0/137,0 276,9 7. R. JOHANSSON NOR 137,0/134,0 276,8 8. J. KLIMOV RUS 136,0/136,0 275,7 9. R. KOUDELKA ČEŠ 135,0/135,5 272,8 10. A. AALTO FIN 134,0/137,0 270,5 16. P. PREVC SLO 120,0/135,0 258,7 18. T. ZAJC SLO 128,0/134,0 256,5 19. D. PREVC SLO 128,5/133,0 256,5

Po prvi seriji: daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 144,0 145,0 2. K. STOCH POL 138,0 141,8 3. P. žYLA POL 137,5 140,9 4. D KUBACKI POL 138,5 138,7 5. R. JOHANSSON NOR 137,0 137,5 6. K. GEIGER NEM 137,0 136,6 7. J. KLIMOV RUS 136,0 134,3 8. M. EISENBICH. NEM 135,0 133,8 9. R. KOUDELKA ČEŠ 135,0 133,4 10. S. LEYHE NEM 135,0 132,7 15. P. PREVC SLO 120,0 124,6 21. T. ZAJC SLO 128,0 121,5 22. D. PREVC SLO 128,5 120,9 Izven finala: 34. A. LANIŠEK SLO 121,5 114,0 36. J. DAMJAN SLO 121,0 113,1 Mogel (52.) in Naglič (53.) sta obstala v kvalifikacijah.

