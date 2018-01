Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Enzo Smrekar bo Smučarsko zvezo Slovenije vodil do leta 2022. Foto: BoBo VIDEO Enzo Smrekar ostaja preds... Dodaj v

Enzo Smrekar ostaja predsednik; dolga še dva milijona

O medaljah v Južni Koreji Smrekar noče govoriti

30. januar 2018 ob 20:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Enzo Smrekar bo Smučarsko zvezo Slovenije vodil do leta 2022. Na volilni skupščini v Ljubljani je bil edini kandidat za predsednika v naslednjih štirih letih in je bil potrjen soglasno.

"Za nami je štiriletno obdobje, ki je bilo po moji oceni dobro. Med seboj si pomagamo, več je dogovorov in pomoči tistim panogam, ki nimajo dovolj sredstev. Izboljšale so se razmere za delo in rezultati skoraj vseh panog so zato boljši. Je pa še veliko priložnosti za napredek. Finančno stanje je bilo ob mojem prihodu slabo. Ko sem prišel na zvezo, smo imeli 8,5 milijona proračuna, zdaj smo blizu 12,5 milijona. Nadaljevati in poglobiti moramo delo s športniki in klubi, da bomo tudi naprej imeli uspešne generacije tekmovalcev," je dejal Smrekar, ki je predsednik ene največjih slovenskih športnih zvez od leta 2014.

Smrekar je predsednik uprave Droga Kolinska in generalni direktor strateškega poslovnega področja v Atlantic Grupi. Delovanje na smučarski zvezi je začel leta 2010 kot eden od dveh podpredsednikov v mandatu Tomaža Lovšeta, ki je odstopil leta 2012, nasledil ga je Ulaga, ki pa tudi ni končal celotnega mandata. Zadolženost SZS-ja se je zmanjšala na približno dva milijona evrov, v celoti pa ga bodo poravnali do leta 2022. Predsednik SZS-ja pravi, da bi ga lahko poravnali že prej, vendar ne želijo, da bi šlo to na škodo smučark.

Medalj na olimpijskih igrah prihodnji mesec v Južni Koreji Enzo Smrekar ni želel napovedovati - "kot jih nisem niti pred olimpijskimi igrami pred štirimi leti v Sočiju, ki so bile za nas izjemno uspešne".

Člani skupščine so se seznanili tudi z že prej izvoljenimi predsedniki posameznih panog, ki so v izvršilnem odboru: to so Iztok Klančnik (alpsko smučanje), Ljubo Jasnič (smučarski skoki in nordijska kombinacija), Simon Jan (smučarski teki), Marko Dolenc (biatlon), Roman Vidovič (prosti slog), Samo Štante (deskanje), Franc Horvatiček (telemark) in Rajko Pintar kot predstavnik organizatorjev svetovnih pokalov pri nas.

