Enzo Smrekar

Enzo Smrekar

3. april 2017 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V prejšnji sezoni so bili naši junaki skakalci, za katere še enkrat ponavaljam, da tudi v tej sezoni še zdaleč niso bili tako slabi, kot si morda kdo misli, so pa paradno vlogo prevzeli alpinci.

Poglejte, po sezonah izjemno uspešne Tine Maze jih ni bilo malo, ki so napovedovali, da po njeni upokojitvi ne bomo imeli več ničesar pokazati v alpski konkurenci. A na srečo našega vodstva in pokroviteljev se je hitro pokazalo, da je precej obetavnih tekmovalcev. Zdaj je na voljo več denarja, več pozornosti. Imamo eno res vrhunsko smučarko z zlato kolajno s SP-ja, a še nekaj adutov za prihodnost. Predvsem pa mi iz St. Moritza ostaja v spominu ekipni duh reprezentance, ki je na precej višji ravni kot nekoč. Medsebojno spodbujanje, prenos informacij in znanja to potrjujeta. Le redki si lahko privoščijo samostojne ekipe, stroški delovanja na posameznika so precej višji, v sistemu pa lažje omogočimo več.

Enzo Smrekar, predsednik SZS-ja. Vir: Delo.