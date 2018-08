Trentin z zlatom nagradil Italijane, Mohorič zamudil beg

12. avgust 2018

zadnji poseg: 12. avgust 2018 ob 17:41

Glasgow - MMC RTV SLO

Italijan Matteo Trentin je novi evropski kolesarski prvak. Na zahtevni, 230,4 kilometra dolgi progi v Glasgowu je dobil sprint ubežne peterice, razpoloženi Matej Mohorič kot edini uvrščeni Slovenec ni zmogel pokriti zmagovitega bega.

Slovenci na dirki s številnimi padci in okvarami koles niso imeli uspeha, do cilja je prišel le Matej Mohorič, ciljno črto je prečkal v prvi zasledovalni skupini. Praznih rok so ostali tudi favoriti na čelu s trikratnim svetovnim prvakom Petrom Saganom in olimpijskim prvakom Belgijcem Gregom Van Avermaetom.

Rok Korošec, Luka Pibernik, Marko Kump, Borut Božič in Luka Mezgec so bili med številnimi kolesarji, ki dirke niso končali. Kot zadnji je po padcu in težavah s kolesom 70 km pred ciljem odstopil Pibernik. V igri za visoka mesta je vse do 50 km do cilja bil zelo aktivni Mohorič, ki pa je brez pomoči moštvenih kolegov zamudil pobeg skupine deseterice, v kateri so imeli ključne adute Italijani in Belgijci ter Španci.

Padec prepolovil ubežno skupino

Osem kilometrov pred koncem je na mokri in spolzki cesti prišlo do padca, kjer se je vodilna skupna prepolovila, tako da je za naslov evropskega prvaka obračunala peterica Belgijec Wout Van Aert, Nizozemec Mathieu Van der Poel, Italijana Davide Cimolai in Matteo Trentin ter Španec Jose Herrada.

V zaključnem kilometru je zmagala taktika Italijanov, Davide Cimolai je že predtem na vseh vzponih z ostrim ritmom preprečeval napade, nato pa še odlično odvozil vlogo vlaka, iz zavetrja katerega je do naslova evropskega prvaka odšprintal Matteo Trentin. Srebro je osvojil Nizozemec van der Poel, bron pa Belgijec van Aert.

UEC EVROPSKO PRVENSTVO, CESTNA DIRKA



Glasgow, 230,4 km: 1. M. TRENTIN ITA 5:50:02 2. M. VAN DER POEL NIZ vsi 3. W. VAN AERT BEL isti 4. J. HERRADA ŠPA čas 5. D. CIMOLAI ITA 6. X. MEURISSE BEL +0:07 7. M. ALBASINI ŠVI isti 8. P.-L. PERICHON FRA 9. N. DENZ NEM 0:25 10. M. LAMMERTINK NIZ 2:15 ... . M. MOHORIČ SLO

