EP: Črnogorke v Golovcu porazile Slovenke

Evropsko prvenstvo poteka od 27. julija do 6. avgusta

27. julij 2017 ob 21:44

Celje - MMC RTV SLO

Evropsko rokometno prvenstvo za dekleta do 19 let so Slovenke v Golovcu začele s porazom proti Črni gori (17:24).

Po treh tednih priprav so varovanke Bojana Voglarja odigrale prvo tekmo na EP-ju, ki poteka v Celju. Tekmo so začele dobro, ob polčasu so zaostajale le za gol.

Črnogorke so v drugem polčasu dale v višjo prestavo. V 41. minuti so vodile za tri gole (13:10), že dve minuti kasneje pa so vodile že za pet (15:10). Črnogorke so odlično odigrale v obrambi, ki Slovenkam ni dopuščala veliko možnosti in prednost je le rasla in v 54. minuti znašala že sedem zadetkov (19:12), kakršna je bila tudi končna razlika (24:17).

V petek Slovenke čaka tekma s Portugalsko, ki je v prvem krogu doživela hud poraz z Dansko (32:16).

Cilj slovenske reprezentance je uvrstitev med najboljših osem reprezentanc na EP-ju.

Evropsko prvenstvo poteka v Celju od 27. julija do 6. avgusta.

EVROPSKO PRVENSTVO U-19

CELJE, SKUPINA D

SLOVENIJA - ČRNA GORA 17:24 (8:9)

Baruca 4, Vučko 3, Helbl, Čopi Akalovič in Vončina 2, Lovšin in Kodele po 1 za Slovenijo.

DANSKA - PORTUGALSKA 32:16 (16:8)

Petek ob 19.00:

PORTUGALSKA - SLOVENIJA



Nedelja ob 19.00:

DANSKA - SLOVENIJA



V drugi del se uvrstita dve najboljši reprezentanci.

D. S.