EP: Kolesarke za medalje, ob 15.30 Belakova v finalu preskoka

Prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju

5. avgust 2018 ob 08:21,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 14:31

Glasgow - MMC RTV SLO

Četrti tekmovalni dan evropskih prvenstev v Glasgowu bo v finalu preskoka nastopila telovadka Teja Belak. Svoje račune imajo tudi v ženskem kolesarskem taboru, ki se bo predstavil na cestni dirki.

Belakova bo nastopila v četrtem finalu EP-ja po vrsti in petem v karieri. Doslej je bila najboljša leta 2013 v Moskvi, ko je bila četrta. Kot je napovedala sama, tokrat rezultatskih pričakovanj nima. Želi si narediti prvi skok, kot ga najbolje zna, saj se ji v kvalifikacijah ni posrečil. Finale preskoka se bo začel ob 15.30.

Pravkar cestna dirka kolesark

Kolesarke Polona Batagelj, Urša Pintar, Špela Kern in debitantka v slovenskem dresu Eugenia Bujak se merijo v cestni dirki. Po Glasgowu morajo premagati 130-kilometrsko krožno traso, ki je tehnična in s številnimi kratkimi vzponi. Na koncu dneva bodo kolesarke nabrale skoraj 1.850 višinskih metrov. Selektor Gorazd Penko verjame, da lahko Bujakova, sicer Poljakinja, ki od letos nastopa s slovenskim državljanstvom, prikolesari do deseterice.

Šeglova v polfinalu na 200 m prosto

Plavalka Janja Šegel se je po dodatnem izločilnem nastopu s Švicarko Noemi Girardet uvrstila v popoldanski polfinale na 200 m prosto, ki bo na sporedu ob 19:36. Nadarjena Korošica je že v prvem nastopu z 2:00,64 dosegla najboljši izid v zadnjih dveh letih, čeprav s plavanjem ni bila povsem zadovoljna. "Na koncu mi je ostalo še veliko moči in mislim, da sem prepočasi začela," je dejala 17-letna plavalka. To je dokazala v dodatnem dvoboju, kjer je svoj dosežek z 2:00,18 izboljšala še za pol sekunde.

Na 200 m prosto sta nastopili še dve Slovenki. 16-letna Katja Fain z 2:03,59 in 18-letna Neža Klančar z 2:03,67 s 43. oziroma 45. mestom nista bili zadovoljni.

Hrvat prepričljivo slavil v B-finalu

Z zadnjim tekmovalnim dnem so opravili veslači. Rajko Hrvat je med lahkimi skifisti zmagal v B-finalu in zasedel končno sedmo mesto. Na tekmi je vodil od štarta do cilja, že na polovici dvokilometrske proge pa je bilo jasno, da ga tekmeci tokrat ne bodo prehiteli. Še najbolj se mu je približal Grk Spiridon Giannaros, ki je na koncu zaostal slabe tri sekunde.

Marko Bolha in Jaka Malešič sta med lahkimi dvojnimi dvojci zasedla zadnje, 17. mesto. V finalu C sta se z Rusoma borila za predzadnje mesto, a dvoboj izgubila.

Prenos ženske kolesarske dirke iz Glasgowa je na TV SLO 2 in MMC-ju.

R. K.