EP v atletiki: Maruša Mišmaš pritekla do 11. mesta

Za 22 stotink zaostala za državnim rekordom

12. avgust 2018 ob 08:26,

zadnji poseg: 12. avgust 2018 ob 21:52

Berlin - MMC RTV SLO

Zadnji dan evropskega prvenstva v Berlinu je bil za slovenske ljubitelje atletike vrhunec nastop Maruše Mišmaš v finalu teka na 3.000 m z zaprekami, kjer je zasedla 11. mesto. Zlato v "steeplechasu" je ubranila Nemka Gesa-Felicitas Krause.

23-letna Grosupeljčanka se je v petek do finale zavihtela z novim državnim rekordom, 9:34,28. V finalu je nastopila s sedmim časom, načrt je bil občutna izboljšava rekorda. Nastop je začela odločno, povedla s štarta, v zadnji kilometer je šla s petega mesta, a nato je počasi izgubljala tako mesta kot ritem za popravek osebnega rekorda. V cilj je Mišmaševa kot 11. prišla s časom 3:34,50.

O medaljah je odločal četveroboj, ki se je razpletel na zadnji vodni oviri. Z izrednim pospeškom je Gesa-Felicitas Krause (9:19,80) suvereno ubranila naslov evropske prvakinje, srebro je osvojila Švicarka Fabienne Schlumpf, bron pa Norvežanka Karoline Bjerkeli Grovdal. Za območjem odličij je slovenska tekačica zaostala za 10 sekund, a bistveno je, da se je po treh sezonah težavh s poškodbami vrnila med najboljše v Evropi.

Dvignila roke za srebro, a cel krog prehitro

Prva večerna nedeljska odločitev na 1.500 m je pripadla 25-letni Britanki Lauri Muir, uspeh Otočank je z bronom dopolnila Laura Weightman, vmes se je vrinila Poljakinja Sofia Ennaoui. Prava drama se je odvila na 5.000 m, ko je kenijska Izraelka Lonah Chemtai Salpeter s šprintom v ciljni ravnini ogrozila vodilno Nizozemko Sifan Hassan, dvignila roke in odtekla vstran, a v resnici je bilo do konca teka še cel krog. Salpeterjevo je povsem iztirilo in je na koncu ostala brez odličja, Hassanova pa je suvereno postala evropska prvakinja.

Maratonsko zlato Naertu in Mazuronakovi

Dopoldne so atleti in atletinje opravili z maratonom. Z rekordom evropskih prvenstev je med moškimi slavil Belgijec Koen Naert (2:09:51). Švicar Tadesse Abraham na drugem mestu je zaostal minuto in 43 sekund, še 25 sekund več je bil na tretjem mestu počasnejši Italijan Yassine Rachika. Na ženskem maratonu se je z zlatom okitila Belorusinja Volha Mazuronak (2:26:22), ki je le za šest sekund premagala Francozinjo Clemence Calvin, devet sekund pa je zaostala Čehinja Eva Vrabcova Nyvltova. Slovenija ni imela svojih predstavnikov.

Nedeljske finalne odločitve na EP-ju 2018

3.000 m zapreke (Ž), finalistke: 1. G. F. KRAUSE NEM 9:19,80 2. F. SCHLUMPF ŠVI 9:22,29 3. K. B. GRÖVDAL NOR 9:24,46 ... 11. M. MIŠMAŠ SLO 9:34,50

4 x 100 M (M): 1. VELIKA BRITANIJA 37,80 (Ujah, Hughes, Gemili, Aikines- Aryeetey) 2. TURČIJA 37,98 (Barnes, Harvey, Hekimoglu,Guliyev) 3. NIZOZEMSKA 38,03 (Garia, Martina, Paulina, Burnet)

4 x 100 M (Ž): 1. VELIKA BRITANIJA 41,88 (Philip, Lansiquot, Williams, Asher-Smith) 2. NIZOZEMSKA 42,15 (Schippers, van Hunenstijn, Samuel, Sedney) 3. NEMČIJA 42,23 (Kwayie, Lückenkemper, Pinto,Haase)

1.500 M (Ž): 1. L. MUIR VB 4:02,32 2. S. ENNAOUI POL 4:03,08 3. L. WEIGHTMAN VB 4:03,75 5.000 M (Ž): 1. S. HASSAN NIZ 14:46,12 2. E. McCOLGAN VB 14:53,05 3. Y. CAN TUR 14:57,63

Kladivo (Ž): 1. A. WLODARCZYK POL 78,94 2. A. TAVERNIER FRA 74,78 3. J. FIODOROW POL 74,00

Palica (M): 1. A. DUPLANTIS ŠVE 6,05 2. T. MORGUNOV RUS 6,00 3. R. LAVILLENIE FRA 5,95 Troskok (M): 1. N. EVORA POR 17,10 2. A. COPELLO AZR 16,93 3. D. CIAMIS GRČ 16,78

Maraton (M): 1. K. NAERT BEL 2:09:51 2. T. ABRAHAM ŠVI 2:11:24 3. Y. RACHIK ITA 2:12:09 Maraton (Ž): 1. V. MAZURONAK BLR 2:26:22 2. C. CALVIN FRA 2:26:28 3. E. VRABCOVA ČEŠ 2:26:31

R. K., To. G.