EP v košarki, četrtfinale: Slovenija - Latvija 101:97 (4. četrtina)

Španci prvi polfinalisti

12. september 2017 ob 13:30,

zadnji poseg: 12. september 2017 ob 22:25

Carigrad

Slovenska košarkarska reprezentanca si lahko z zmago nad Latvijo drugič v zgodovini evropskih prvenstev zagotovi nastop v polfinalu. Četrtfinalni dvoboj se je začel ob 20.30.

S sedmo zaporedno zmago bi bila Slovenija le še korak oddaljena od tako želene medalje, ki ji je bila najbližje na evropskem prvenstvu 2009 na Poljskem.

Tedaj so Goran Dragić, Jaka Lakovič, Boštjan Nachbar, brata Lorbek in drugi izbranci Jureta Zdovca v četrtfinalu premagali Hrvaško, nato pa v polfinalu nesrečno klonili pred Srbijo in podobno tudi v tekmi za tretje mesto pred Grčijo. Do četrtfinala so dobili pet od šestih tekem.

Zmagovalec tekme Slovenija-Latvija se bo v polfinalu pomeril s Španijo, ki je v četrtfinalu brez večjih težav odpravila z Nemčijo.

1. četrtina

Kokoškov je najprej na parket poslal Randolpha, Dragića, Vidmarja, Čančarja in Dončića. Prva peterka Latvije je bila: Porzingis, D. Bertans, Timma, Šmits in Strelnieks.

Slovenija je že v prvem napadu unovčila sodelovanje med košarkarjema, Dragić je lepo podal do Vidmarja, ki je zaključil za 2:0. Latvijci so odgovorili s svojim orožjem, metom za tri točke (2:3). Na obeh straneh so bili strelsko natančni, Porzingis je s prvim košem povedel v vodstvo svojo ekipo s 4:7, Dragić je vrnil s trojko, a je bil za tri natančen tudi Timma (7:10). Od daleč je zadel še Randolph in rezultat je bil izenačen (10:10). Dairis Bertans je poskrbel za tretjo trojko Latvije (10:13). Vidmar je s štirimi zaporednimi točkami poskrbel za novo vodstvo Slovenije 17:13, po trojki Randolpha (20:15) in petih zaporednih točkah Dončića pa je Slovenija vodila že za 10 točk (25:15). Latvijcem ni pomagala niti minuta odmora, Slovenija je po vrnitvi na parket vodstvo še povišala, pet zaporednih točk je prispeval Dragić (30:15). Latvijci so se z delnim izidom 5:0 približali (30:20). Dragić je dosegel kar 13 točk.

2. četrtina

Z odličnim metom za tri točke so Slovenci nadaljevali, Prepelič je zadel šesto slovensko trojko za +13 točk (38:25). S petimi zaporednimi točkami je zaostanek znižal (38:30) prvi zvezdnik Latvije, Porzingis. Koš je dodal še Timma (38:32), iz težkega položaja pa je v pravem trenutku zadel Dragić (40:32). Zaradi težav z osebnimi napakami je na klop moral prvi slovenski center, Vidmar. Latvijci so Slovenijo z delnim 4:0 ujeli (40:36), a se kljub razigranemu Porzingisu niso uspeli približati še bolj. Dončić je z blokado in košem prek Porzingisa povišal slovensko vodstvo (48:41). Šesto latvijsko trojko je zadel Davis Bertans za novo približanje Sloveniji (48:44), ravno Bertans pa je po trojki in zadetem prostem metu poskrbel za latvijsko popolno vrnitev (49:48). Po tehnični napaki Dončića je Dairis Bertans po dolgem času povedel Latvijo v vodstvo (49:50). Ob koncu četrtine je latvijsko premoč s trojko potrdil Blums (51:55). Slovenska obramba je popustila, saj so varovanci Igorja Kokoškova prejeli kar 32 točk. Zadnji dve minuti ni igral kapetan Dragić, saj je prejel močan udarec v glavo.

3. četrtina

Slovenija je začela odlično z delnim izidom 11:0 (62:55) - prve štiri točke je dosegel Randolph, nato je dve vknjižil Dragić, zelo pomembno trojko je dodal Čančar, v lepem protinapadu pa je po podaji Dragića zadel še Dončić. Po skoraj štirih minutah igre so Latvijci le zadeli, dve točki je prispeval Porzingis (62:57). Dragić je s petimi zaporednimi točkami poskrbel za novo dvomestno prednost (67:57), ki pa ni trajala dolgo. Zaostanek so Latvijci dve minuti pred koncem namreč prepolovili (69:64). Minuta odmora Kokoškova se je obrestovala, saj je Slovenija po prostih metih Prepeliča in trojki Dončića ponovno zbežala na +10 (74:64). Za piko na i je Vidmar zabil za +12 (76:64).

4. četrtina

Randolph je s trojko povišal slovensko vodstvo (79:66), tudi Latvijci pa so četrtino odprli s trojko, zadel je Davis Bertans (79:69). Latvijci so se približali, potem ko je slovenska klop zaradi nestrinjanja z dosojeno osebno napako prejela tehnično napako. S črte prostih metov je bil natančen Porzingis (79:72). Latvijci so v dodatnem napadu zadeli še trojko, natančen je bil Davis Bertans (79:75). Prepelič je nato lepo prodiral, s košem je odgovoril tudi Porzingis (81:77). Po dveh točkah Dairisa Bertansa je Latvija zaostajala le še za dve (81:79). Minuto odmora je zahteval Kokoškov, po tej pa je Dončić uspešno prodiral za 83:79. Dončić je ob izteku napada z velike razdalje zadel še trojko od table (86:79). Najmlajši član slovenske reprezentance je v pravem trenutku prevzel odgovornost, zadel je še enkrat za tri (91:83). S šestimi zaporednimi točkami, štiri je prispeval Porzingis, so se Latvijci približali na (91:89). Porzingis je z novo trojko poskrbel za dramatično končnico (93:92). Latvijci niso izkoristili napada, Murić je s črte prostih metov povišal na 95:92. Randolph je zgrešil koš, s skokom v napadu pa se je izkazal Murić. V novem napadu je odločno prodiral Dragić (97:92). Do konca je bilo še 30 sekund. Porzingis je znižal na 97:94. S črte prostih metov je bil v zadnjih sekundah natančen Dončić in prebil je mejo stotih točk (101:94). Davis Bertans je zadel trojko za 101:97. Sodniki so ob koncu podelili nekaj tehničnih napak, parket sta morala zapustiti Porzingis in Randolph.

Nemci izenačeni s Španci

Nemci so bolje začeli tekmo, povedli so s 7:0, Španci pa so potrebovali skoraj štiri minute, da so dosegli prvi koš, zadel je Marc Gasol (7:2). Nemci so v prvi četrtini vodili že z 11:2, a so se Španci do konca tega dela igre čisto približali (19:16). V drugi četrtini so Nemci spet pobegnili na +7 (23:16), a so Španci preobrnili potek igre. Po trojki Rodrigueza so prvič na tekmi povedli (27:30), koš je dodal še Marc Gasol za + 5 Špancev (27:32). Nemci so odgovorili s štirimi zaporednimi točkami, minimalno prednost pa so Španci imeli tudi ob polčasu (33:34).

Španci stopili na plin

V tretji četrtini so Nemci nadaljevali z dobro igro, povedli so s 47:43. Španci, ki branijo naslov evropskega prvaka, so ob koncu tega dela igre zaigrali bolj organizirano - po dveh trojkah, zadela sta Marc Gasol in Rodriguez, so dve minuti pred koncem prvič na tekmi povedli za šest točk (50:56). V naslednji minuti so prednost še podvojili (50:62). S četrto trojko pa je Marc Gasol potrdil vodstvo pred zadnjo četrtino (53:65). V slednji so varovanci Sergia Scariola pokazali, zakaj veljajo za največje favorite na letošnjem Eurobasketu, vodstvo so višali iz minute v minuto, tri minute in pol pred koncem so vodili že za 17 (62:79). Zmaga ni bila vprašljiva, Španci pa na EP-ju še niso doživeli poraza.

Pri Špancih sta blestela brata Gasol, Marc je dosegel 28 točk in 10 skokov, Pau pa 19 točk. Prvi strelec Nemcev je bil Dennis Schröder, 27 točkam je dodal še osem asistenc.

M. L.