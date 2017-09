EP v košarki: Finska - Slovenija

Danes vse tekme 2. kroga

2. september 2017 ob 12:26,

zadnji poseg: 2. september 2017 ob 18:52

Helsinki - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu v košarki so danes na sporedu tekme 2. kroga v vseh štirih predtekmovalnih skupinah. Slovenija bo ob 19. uri igrala s Finsko.

Po odličnem uvodu v prvenstvo in zmagi nad Poljsko Slovenci sproščeno pričakujejo Finsko in se zavedajo, kako nevaren bo tekmec pred glasnimi domačimi navijači. Finci so v 1. krogu na kolena spravili Francoze, pri čemer je blestel 20-letni Lauri Markkanen.

Vabljeni k branju: Markkanen ljubljenec domačih navijačev



Po današnji tekmi bo imela Slovenija malo časa za regeneracijo, saj jo že jutri ob 15.30 čaka Grčija.



V predtekmovanju bo Slovenija igrala še z Islandijo (torek) in Grčijo (sreda), pri čemer si želi končati na prvih dveh mestih skupine A, kar, vsaj v teoriji, prinaša lažjega tekmeca (iz skupine B) v osmini finala.

Francozi do odločilne prednosti v prvem polčasu

Derbi dneva, tekma med Grčijo in Francijo, ni čisto upravičil pričakovanj, saj so Francozi zanesljivo prišli do zmage.

Ranjeni Francozi, ki so v prvem krogu presenetljivo izgubili proti Finski, so si zmago priborili v prvem polčasu. Grki so sicer povedli s 5:0, a so nato na parketu zavladali Francozi, ob slabi grški obrambi so zlahka prihajali do točk, ob polčasu so imeli 19 točk naskoka (36:55), ta razlika se je izkazala za odločilno. V tretji četrtini sta bili ekipi izenačeni, četrto pa so Grko dobili za deset točk, a je bilo to premalo, da bi izničili zaostanek iz prvega polčasa.

Grki s trojkami ujeli Francoze

Zadnjo četrtino so Francozi odprli s košem, ki jim je prinesel kar 20 točk prednosti (57:77). A Grki se niso predali, z delnim izidom 12:0, odlično so metali za tri točke, se je po le treh minutah igre približala Francozom (69:77). Za osem so Francozi vodili tudi dve minuti pred koncem, Grki pa so po še eni trojki, zadel je Pappas, minuto in devet sekund pred koncem zaostajali le še za šest točk (85:91). A tudi Francozi so bili natančni, za tri točke je 48 sekund pred koncem zadel Heurtel, s čimer je zapečatil zmago Francozov.

Drug zanimiv dvoboj je bil v skupini D. Rusi so na krilih Šveda v Carigradu s 75:72 premagali Srbijo. Rusi so vodili večino srečanja, a so Srbi v zadnji minuti imeli možnost izsiliti podaljšek, a sta bila s črte prostih metov neučinkovita Milosavljević in Bogdanović.

EVROPSKO PRVENSTVO

Današnji spored, 2. krog

SKUPINA A

Ob 19.00:

FINSKA - SLOVENIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

POLJSKA - ISLANDIJA

91:61 (16:14, 25:15, 19:8, 31:24)

Waczynski 15, Slaughter 12; Vilhjalmsson 16.

GRČIJA - FRANCIJA

87:95 (15:27, 21:28, 21:20, 30:20)

Printezis 22, Kalathes in Slukas po 15; Lauvergne in Fournier po 21, De Colo 16, Heurtel 13.

SKUPINA B

GRUZIJA - NEMČIJA

57:67 (19:19, 17:22, 16:14, 5:12)

Pačulia 14; Schroder 23, Benzing 11.

Ob 17.30:

UKRAJINA - ITALIJA

-:- (19:16, 14:27, -:-, -:-)

Ob 20.30:

IZRAEL - LITVA

SKUPINA C

ČRNA GORA - MADŽARSKA

72:48 (14:11, 25:18, 21:11, 12:8)

Vučević in Dubljević po 13, Ivanović 10; Vojvoda 20.

ČEŠKA - ŠPANIJA

56:93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17)

Križ 11; P. Gasol 26, Rubio 17, W. Hernangomez 9.

Ob 19.30:

HRVAŠKA - ROMUNIJA



SKUPINA D

LATVIJA - BELGIJA

92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9)

Porzingis in Timma 27; Hervelle 12.

RUSIJA - SRBIJA

75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)

Šved 22, Mozgov in Kurbanov po 11; Bogdanović in Marjanović po 19., Lučić 12.

Ob 20.00:

VELIKA BRITANIJA - TURČIJA

T. O.