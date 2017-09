EP v košarki: Hrvaška - Črna gora 31:43 (polčas)

V luči slovenskih uspehov v skupinskem delu EuroBasketa, so se zopet zbrali gostje športnega podkasta Vala 202 Žoga je okrogla, miza pa tudi. Strokovni komentator Boris Zrinski ter novinarja športne redakcije Radia Slovenija Franci Pavšer in Luka Štucin so pod vodstvom Aljaža Golčerja analizirali prve predstave slovenske reprezentance, se čudili mojstrstvu Gorana Dragića in Luke Dončića ter pogledali že v Carigrad, kjer bodo zaključni boji evropskega prvenstva. Pogovor lahko poslušate TUKAJ.