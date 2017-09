Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Slovenski košarkarji imajo po treh odigranih tekmah na letošnjem EP-ju prav toliko zmag. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

EP v košarki: Islandija - Slovenija 29:28 (2. četrtina)

Četrta tekma Slovencev na letošnjem evropskem prvenstvu

5. september 2017 ob 12:12,

zadnji poseg: 5. september 2017 ob 12:45

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca je ob 12.45 v Helsinkih začela svojo četrto tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Nasproti ji stoji izbrana vrsta Islandije.

Na treh odigranih tekmah so varovanci Igorja Kokoškova dosegli prav toliko zmag. Premagali so Poljake, Fince in Grke. Proti Islandcem so na papirju izraziti favoriti, saj je reprezentanca z otoške države v Atlantskem oceanu z naskokom najskromnejša ekipa predtekmovalne skupine v finski prestolnici.

Tekmo lahko spremljate na Valu 202.



Islandija je država, ki nima dolge in prestižne košarkarske zgodovine oziroma tradicije, a brez dvoma je to športni narod (Islandija ima le dobrih 300 tisoč prebivalcev), ki v številnih športih dosega zavidljive rezultate.

Športne ljubitelje navdušujejo predvsem njihovi navijači, ki v velikem številu spremljajo tudi košarkarje. V finski prestolnici jih je bilo na sobotni tekmi skoraj 3.000.

1. četrtina: Islandci presenetili Slovence

Islandci so srečanje proti Sloveniji začeli odlično. Trojke so zadevali kot za stavo, razpoložen je bil predvsem Haukur Helgi Palsson, ki je pridno izkoriščal vrzeli v slovenski obrambi in v prvi četrtini dosegel 8 točk. Islandci so v končnici prve četrtine z delnim izidom 6:0 povedli s 25:20, zaostanek je s trojko ob sireni na -2 (25:23) zmanjšal Klemen Prepelič.

EP v košarki (M), Helsinki

Skupina A, 4. krog, danes ob 12.45:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

-:- (25:23, -:-, -:-, -:-)

Ob 15.30:

POLJSKA - FRANCIJA

Ob 19.00:

GRČIJA - FINSKA

Lestvica: SLOVENIJA 3 3 0 +18 6 FRANCIJA 3 2 1 +42 5 FINSKA 3 2 1 +2 5 POLJSKA 3 1 2 +18 4 ----------------------------------- GRČIJA 3 1 2 +15 4 ISLANDIJA 3 0 3 -95 3

EP v košarki (M), Tel Aviv

Skupina B, 4. krog, danes ob 14.45:

UKRAJINA - LITVA

Ob 17.30:

ITALIJA - NEMČIJA

Ob 20.30:

IZRAEL - GRUZIJA

Lestvica: ITALIJA 3 2 1 +28 5 NEMČIJA 3 2 1 +20 5 LITVA 3 2 1 +8 5 GRUZIJA 3 1 2 -15 4 ----------------------------------- UKRAJINA 3 1 2 -17 4 IZRAEL 3 1 2 -34 4

EP v košarki (M), Cluj

Skupina C, danes ob 14.00:

ČEŠKA - ČRNA GORA

Ob 16.45:

HRVAŠKA - ŠPANIJA

Ob 19.30:

ROMUNIJA - MADŽARSKA

Lestvica: ŠPANIJA 3 3 0 +117 6 HRVAŠKA 3 3 0 +29 6 ČRNA GORA 2 1 2 -19 4 MADŽARSKA 3 1 2 -21 4 ----------------------------------- ČEŠKA 3 1 2 -34 4 ROMUNIJA 3 0 3 -72 3

EP v košarki (M), Carigrad

Skupina D, danes ob 13.15:

RUSIJA - LATVIJA

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - SRBIJA

Ob 20.00:

TURČIJA - BELGIJA

Lestvica: RUSIJA 3 3 0 +15 6 LATVIJA 3 2 1 +23 5 SRBIJA 3 2 1 +13 5 TURČIJA 3 1 2 +5 4 ----------------------------------- BELGIJA 3 1 2 -24 4 VELIKA BRITANIJA 3 0 3 -32 3

Mitja Lisjak