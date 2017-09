EP v košarki, osmina finala: Hrvaška - Rusija (1. četrtina)

Latvija nadigrala Črno goro

10. september 2017 ob 07:49,

zadnji poseg: 10. september 2017 ob 20:31

Carigrad - MMC RTV SLO

Kdor je morda še dvomil o moči latvijske košarkarske reprezentance, je v osmini finala spoznal, kako nevaren tekmec v četrtfinalu čaka Slovenijo. Zadnji četrfinalni potnik bo znan po tekmi Hrvaška - Rusija.

Latvija je v Carigradu na tekmi osmine finala evropskega prvenstva z izjemno predstavo kar s 100:68 izločila nebogljeno Črno goro. Zadela je 15 od 25 poskusov za tri. V tej prvini je bil brezhiben Janis Timma, saj je v 24 minutah igre zadel vse štiri trojke in bil z 21 točkami (13 v prvih dveh četrtinah) najboljši strelec tekme. Center Kristaps Porzingis je dodal 19 točk. Že ob polčasu je bilo 53:37, po tretji četrtini že 82:52. V zadnji četrtini so nosilci igre lahko počivali.

Latvijci so bili pri metu izza črte (60-odstotna uspešnost) celo natančnejši kot pri metu za dve točki (20/34; 59-odstotna uspešnost).

Naj strelci EP-ja Povprečje Dennis SCHRÖDER Nemčija 23,2 Aleksej ŠVED Rusija 23,0 Kristaps PORZINGIS Latvija 21,8 Bojan BOGDANOVIĆ Hrvaška 21,4 Goran DRAGIĆ Slovenija 21,2

.

Slovenski košarkarji so nedeljsko dopoldne izkoristili za odmor oziroma ogled tekme Latvija - Črna gora, popoldne pa bodo v pomožni dvorani opravili trening. Termin četrtfinala še ni določen, predvideno naj bi Slovenija z Latvijo igrala ob 17.45. Če je v osmini finala povozila Ukrajino, bo četrtfinalna tekma očitno povsem druga zgodba.

Srbi proti Italijanom

Italijani so dobili tekmece v četrtfinalu. To so postali Srbi, ki so imeli precej dela z Madžari. Ob polčasu so imeli Srbi sedem točk naskoka. Srbi so v tretji četrtini po delnem izidu 14:4 prišli do večje prednosti (62:45), videti je bilo, da bodo varovanci Aleksandra Đorđevića zlahka prišli do zmage, a ni bilo tako. Madžari so v zadnji četrtini nanizali tri zaporedne trojke (dve Ferencza in ena Vojvode) in zaostajali so le še za sedem točk (69:62). Đorđević je bil primoran vzeti minuto odmora, da prekine niz Madžarov, prvi koš za Srbe po dveh minutah in pol igre pa je dosegel Milan Mačvan (71:62). Po štirih zaporednih točkah Bobana Marjanovića je Srbija spet prišla do nekoliko višje prednosti (75:62). Madžari so se z odličnim metom slabi dve minuti pred koncem približali na le sedem točk zaostanka (84:77), a so Srbi, ki na EP-ju nastopajo v zelo oslabljeni zasedbi, strnili svoje vrste in niso dovolili presenečenja.

V srbski izbrani vrsti sta bila strelsko najbolj učinkovita Bogdan Bogdanović in Ognjen Kuzmić, ki sta dosegla po 17 točk, slednji je pobral tudi deset žog pod obema obročema. Pri Madžarih je bil najbolj učinkovit Zoltan Perl z 22 točkami, Csaba Ferencz jih je dosegel 15.

Španija, ki na Eurobasketu 2017 še ni okusila poraza, je v osmini finala s 73:56 odpravila gostitelje prvenstva, Turke. Mogočne Špance je do nove zmage vodil Ricky Rubio, dosegel je 15 točk, razpoloženi so bili še Pau Gasol, Sergio Rodriguez (oba po 11 točk), Marc Gasol jih je dodal 10. Pri Turkih je bil edini razpoložen Furkan Korkmaz (20 točk), ki je Turčijo še držal blizu Španije, a je ta kljub glasnim žvižgom tekmo nadzorovala ves čas, ob koncu tekme pa so prišli celo do najvišje prednosti na tekmi.

Branilce naslova v četrtfinalu čaka Nemčija, ki je v soboto izločila Francijo.

Vabljeni k branju in poslušanju:

Goran Dragič gost podkasta Številke





EVROPSKO PRVENSTVO V KOŠARKI

Carigrad

Nedeljske tekme osmine finala:

LATVIJA - Črna gora

100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)

Timma 21, Porzingis 19 točk in 6 skokov, Strelnieks 12; Dubljević 21, Vučević 16, Mihailović in Ivanović po 7.

SRBIJA - Madžarska

86:78 (24:16, 24:25, 21:12, 17:25)

Bogdanović in Kuzmić (10 skokov) po 17, Marjanović in Mačvan po 14; Perl 22, Ferencz 15, Vojvoda 11.

ŠPANIJA - Turčija

73:56 (19:10, 14:15, 16:18, 24:13)

Rubio 15, P. Gasol in Rodriguez po 11, M. Gasol 10; Korkmaz 20, Mahmutoglu 10.

Ob 20.30:

HRVAŠKA - RUSIJA

Sobotne tekme osmine finala:

SLOVENIJA - Ukrajina

79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

NEMČIJA - Francija

84:81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25)

Finska - ITALIJA

57:70 (17:30, 12:18, 13:10, 15:12)

Litva - GRČIJA

64:77 (17:25, 13:12, 18:24, 16:16)

T. O., D. S.