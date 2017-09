Padla je Španija! Junaki v finalu, v nedeljo po naslov prvaka!

Dvoboj reprezentanc, ki sta na 40. EP-ju še neporaženi

14. september 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 22:17

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenija se je po briljantni predstavi prebila v finale evropskega prvenstva v košarki. Velika Španija, branilec naslova, je bila le opazovalec nepozabnega šova Dragića in druščine. Neverjetno, bilo je 92:72.

Zgodovinsko! Končno je tu medalja! Orkan Slovenija pustoši po Carigradu, nihče je ne more ustaviti. Španija je kljub izrednemu slovenskemu metu za tri točke do polčasa še držala priključek (49:45), v tretji četrtini pa je dosegla le 12 točk, medtem ko so Slovenci jurišali in zadevali iz vseh položajev. Že tako izjemen napadalni ustroj je dobil še dodatno dimenzijo z nekaterimi igralci, ki so se zdeli pozabljeni in prednost je v zadnji četrtini presegla 20 točk. San Emeterio je sicer zadel trojko za 67:83, a to je bila zadnja španska raketa s potapljajoče se ladje. Rešitve ni bilo več. Na koncu so nosilci slovenske igre celo počivali! Ole!

Vse zanimivosti o tekmi Slovenija - Španija, vključno s tviti našega novinarja Tilna Jamnika, ki je v Carigradu, so v spodnji aplikaciji MMCŽIVO.

EP v košarki, polfinale, Carigrad, danes ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 15:19)

Do polčasa: P. Gasol 12, Rodriguez in M. Gasol po 7; Prepelič 10, Dragić in Dončić po 8, Randolph, Zagorac in Vidmar po 5.



Petek ob 20.30:

RUSIJA - SRBIJA

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo.

T. O.