EP v odbojki, finale: Rusija - Nemčija 2:1

Srbi do brona

Krakov - MMC RTV SLO

V Krakovu bodo danes okronali novega evropskega prvaka v odbojki. V finalu se merita Rusija in Nemčija.

Nemci, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Slovenije, Andrea Giani, so do finala prišli prek Srbov, Rusi pa so v polfinalu ugnali Belgijce.

Rusi so prvi niz dobili prepričljivo, v drugem pa so Nemci pokazali povsem drugačen obraz, z dobro igro so izenačili na 1:1 v nizih. To je prvi izgubljeni niz za Ruse na letošnjem EP-ju.

Bron za Srbe

Srbski odbojkarji so na Poljsko prišli kot najresnejši kandidati za visoka mesta, vlogo favoritov na papirju pa so potrdili. V sobotnem polfinalu se jim resda ni izšlo, po njihovem visokem vodstvu z 2:0 v nizih so Nemci v nadaljevanju uprizorili neverjeten preobrat in na koncu slavili s 3:2, v današnjem malem finalu pa so Srbi nadoknadili zaostanek 1:2 v nizih in po hudem boju na kolena položili Belgijce.

Za Srbijo je to četrta bronasta kolajna na zaključnih turnirjih stare celine, pred tem jo je osvojila tudi v letih 2005, 2007 in 2013, največji uspeh pa je dosegla 2011, ko je na zaključnem turnirju v Avstriji in na Češkem osvojila odličje najbolj žlahtnega leska.

EVROPSKO PRVENSTVO

Finale, danes ob 20.30:

RUSIJA - NEMČIJA

2:1 (19, -20, 22, -)

Za 3. mesto:

SRBIJA - Belgija

3:2 (17, -22, -19, 22, 12)

Srbija: Okolić, Kovačević 16, Katić, Petrić 13, Škundrić, Stanković 4, Jovović 2, Buculjević, Atanasijević, Luburić 26, Majstorović, Podraščanin 7, Rosić, Lisinac 15.

Belgija: Van den Dries 2, Deroo 15, Van Hirtum, Stuer, Lecat, Klinkenberg 4, Verhees 9, Van der Voorde 16, Van Walle 16, Ribbens, D'Hulst, Valkiers 1, Rousseaux 5, Van de Velde.

Polfinale:

Srbija - NEMČIJA

2:3 (24, 15, -18, -25, -13)

RUSIJA - Belgija

3:0 (14, 17, 17)

Četrtfinale:

RUSIJA - Slovenija 3:0 (17, 19, 19)

NEMČIJA - Češka 3:1 (22, -16, 23, 20)

BELGIJA - Italija 3:0 (21, 11, 23)

SRBIJA - Bolgarija 3:0 (21, 22, 26)

D. S.