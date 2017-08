EP v odbojki: Ob 17.30 Slovenija - Rusija

Danes vse štiri četrtfinalne tekme EP-ja

31. avgust 2017 ob 15:27

Krakov - MMC RTV SLO

Odbojkarje Slovenije dan po veliki zmagi nad Poljaki že čaka četrtfinalni dvoboj z Rusijo, reprezentanco, ki jih je v predtekmovanju premagala s 3:0.

Kapetan Tine Urnaut in kolegi verjamejo, da so se iz tiste tekme, na kateri so naredili preveč napak v končnicah nizov, nekaj naučili in da bo rezultat drugačen. Odločeni so, da ponovijo dosežek izpred dveh let, ko so v predtekmovalni skupini prav tako zasedli tretje mesto, nato pa premagali Nizozemce in se v četrtfinalu oddolžili za poraz Poljakom, s čimer so se uvrstili v polfinale.

Val 202 živo s prizorišč spremlja obe trenutni evropski prvenstvi. Z odbojkarskega prvenstva v Krakovu poročata Boštjan Reberšak in Anja Hlača Ferjančič. Radijskemu spremljanju iz središča dogajanja lahko prisluhnete na tej povezavi: val202.rtvslo.si/vzivo

V četrtfinalu tokrat ne bo Francozov, branilcev naslova, ki so za uvrstitev v četrtfinale presenetljivo klonili proti Čehom, skupaj s Čehi pa sta si uvrstitev med najboljših osem reprezentanc poleg Srbije, Nemčije, Rusije in Belgije včeraj zagotovili še Bolgarija in Italija.

EP v odbojki, četrtfinale, četrtek ob 17.30:

RUSIJA - SLOVENIJA (Krakov)



NEMČIJA - ČEŠKA (Katovice)



Ob 20.30:

SRBIJA - BOLGARIJA (Krakov)



BELGIJA - ITALIJA (Katovice)

T. O.