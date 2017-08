EP v odbojki: Poljska - Slovenija 0:0 (-, -, -)

Zmagovalec v četrtfinalu z Rusijo





Krakov - MMC RTV SLO

V peklenskem ozračju dvorane v Krakovu se slovenski odbojkarji skušajo proti Poljakom uvrstiti v četrtfinale evropskega prvenstva. Tekma se je začela ob 20.30.

Slovenci so vedeli, da bodo morali v repasaž za uvrstitev v četrtfinale že po sobotnem porazu proti Rusiji. Takrat so kljub porazu pokazali dobro igro. Bolj skrb vzbujajoča je bila ponedeljkova predstava proti Bolgariji, ki je še posebej v zadnjem nizu nadigrala varovance Slobodana Kovača.



Selektor je bil dan pred obračunom s Poljaki še vedno pod vtisom predtekmovanja. "Počutim se nekoliko praznega. Namesto da bi razmišljali, kdo bo naš nasprotnik v četrtfinalu, saj smo s kakovostjo na trenutke pokazali, da to zmoremo, zdaj tvegamo, da bomo odšli domov že po osmini finala," je za TV SLO povedal Kovač.

Za Poljake bo nocoj navijalo 15.000 gledalcev, kar pa lahko po Kovačevem mnenju ustvari prevelik pritisk na gostitelje. "Ko bo proti nam 15.000 ljudi, upam, da se bodo bolj ustrašili mladi poljski igralci kot mi," je povedal Kovač in dodal: "Moj govor pred tekmo in razmere na igrišču morajo prebuditi značaj mojih igralcev, da bomo pripravljeni na boj."

Poljaki so v predtekmovanju gladko izgubili proti Srbiji, nato pa s 3:0 premagali Finsko in Estonijo, čeprav niso blesteli.

Reprezentanci sta se avgusta pomerili trikrat v pripravah za evropsko prvenstvo. Vse tekme so bile za zaprtimi vrati. Prvo so dobili Slovenci, naslednji dve pa Poljaki. Na zadnjem evropskem prvenstvu je Slovenija premagala Poljsko s 3:2 v četrtfinalu.

"Današnja tekma bo povsem nekaj drugega kot je bila tista pred dvema letoma, na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji. Poljska je na prvenstvo prišla kot svetovni prvak, zdaj pa smo v povsem drugi situaciji. Imamo novo ekipo in imamo novega trenerja. Mislim, da bo tekma proti Sloveniji zelo zanimiva. Zavedamo se, da so Slovenci v nekaterih elementih boljši od nas in pri teh stvareh jih bomo skušali čim bolj omejiti. Slovenija ima tudi tri odlične posameznike, Urnauta, Pajenka in Gasparinija, ki jih dobro poznamo, saj so igrali na Poljskem in v drugi ligah, v katerih se srečujemo. Upam, da jih bomo premagali," meni poljski sprejemalec Bartosz Kurek.

Zmagovalec nocojšnjega dvoboja bo v četrtek v četrtfinalu igral z Rusijo.

REPASAŽ ZA ČETRTFINALE

Danes ob 20.30:

POLJSKA - SLOVENIJA (Krakov)

0:0 (-, -, -)

FRANCIJA - ČEŠKA (Katovice)

BOLGARIJA - Finska(Krakov)

3:1 (-23, 21, 11, 12)



ITALIJA - Turčija (Katovice)

3:0 (16, 17, 29)



V četrtfinalu so že Srbija, Rusija, Nemčija in Belgija.



Četrtfinale bo v četrtek, polfinale v soboto in finale v nedeljo.

