Bojeviti Slovenci izgubili maratonska niza, Rusom zmaga

Rusi leta 2013 evropski, leta 2012 pa olimpijski prvaki

26. avgust 2017 ob 10:54,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 19:30

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu na Poljskem izgubili razburljiv dvoboj z Rusijo, odbojkarska velesila je slavila s 3:0 (25, 28, 22).

Čeprav Rusi, ki so bili na stavnicah favoriti, niso izgubili niza, je bila njihova zmaga težko priigrana. Uvodna niza sta bila maratonska, v tretjem nizu pa so izkoristili že prvo zaključno žogo.

Obe moštvi sta v prvem krogu zanesljivo zmagali s 3:0, Slovenci so bili boljši od Špancev, Rusi pa od Bolgarov. Današnja tekma sicer ni odločilna, se je pa Rusija z zmago povsem približal prvemu mestu v skupini C in neposrednemu napredovanju v četrtfinale.

Slovenci vodili večino prvega niza, a izgubili

Slovenci so silovito začeli dvoboj, odlično so servirali, za piko na i pa je Jan Kozamernik dosegel as za 4:5 za Slovenijo. Kovačevi izbranci so prednost višali, imeli so tudi tri točke naskoka. Kovačevi izbranci so pri rezultatu 21:23 imeli dve zaključni žogi, s katerimi bi kronali odlično igro, a jim to ni uspelo. Rusi so ob koncu prišli do preobrata, izkoristili so drugo zaključno žogo in prvi niz so z asom Maksima Žigalova dobili s 27:25.

V drugem nizu je Slovenija vodila tudi za štiri točke, imela je tudi tri zaključne žoge, ki pa jih ni izkoristila. Rusi so zaigrali na polno v drugem delu drugega niza, imeli so nekaj izvrstnih napadalnih akcij, predvsem Volkova. Slovenci so imeli prvo zaključno žogo pri 22:24, a so Rusi izenačili na 24:24. Tudi drugi niz se je končal na razliko, razburljivo končnico pa so na koncu ponovno dobili Rusi (30:28).

V tretjem nizu so Rusi izkoristili že prvo zaključno žogo.

2. krog, skupina C, Krakov, danes ob 17.30:

RUSIJA - SLOVENIJA

3:0 (25, 28,22)

Ob 20.30:

BOLGARIJA - ŠPANIJA

Vrstni red: Rusija 6, Slovenija 3, Bolgarija in Španija brez točk.

Skupina A, Gdansk, sobota ob 17.30:

ESTONIJA - SRBIJA

Ob 20.30:

FINSKA - POLJSKA

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

T. J.