EP v odbojki: Rusija - Slovenija 0:0

Rusi leta 2013 evropski, leta 2012 pa olimpijski prvaki

26. avgust 2017 ob 10:54,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 17:31

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu na Poljskem igrajo drugo tekmo. Dvoboj z Rusijo bo že dal delni odgovor, kakšen je domet slovenske reprezentance.

Obe moštvi sta v prvem krogu zanesljivo zmagali s 3:0, Slovenci so bili boljši od Špance,v Rusi pa od Bolgarov. Tekma sicer ne bo odločilna, bi se pa njen zmagovalec povsem približal prvemu mestu v skupini C in neposrednemu napredovanju v četrtfinale. Rusi, evropski prvaki iz leta 2013 in olimpijski prvaki leta 2012, so na stavnicah favoriti, s čimer pa se slovenski selektor Slobodan Kovač ne strinja.

"Zakaj bi bili Rusi favoriti, so odlična ekipa, a nič več od tega. Gre za dve enakovredni ekipi, možnosti imamo tako mi kot oni. Pred časom so poskusili s pomladitvijo, a ta jim ni uspela, zato so za to prvenstvo spet vpoklicali izkušene igralce, ki so že veliko dosegli. Toda nas ne bo preplašilo, z njimi zagotovo lahko igramo. Veliko bo odvisno od nas," je dejal Kovač, ki je lahko v prvem krogu lahko spremljal dobro igro Rusov.

"Tekma bo zagotovo težka. Naš servis bo imel zagotovo velik vpliv na našo igro oziroma na rezultat. Vemo, da imajo Rusi odlična srednja blokerja in odličnega korektorja. Napadalci se zelo dobro ujamejo s podajalcem. To, da jih oddaljimo od mreže, je v bistvu tisto orožje, ki bi nam lahko dalo plus, tako se bomo morali pri servisu zares potruditi," je dodal Mitja Gasparini, ki je na prvi tekmi zaradi lažje poškodbe počival, v soboto pa naj bi ga Kovač vendarle poslal v ogenj.

2. krog, skupina C, Krakov, danes ob 17.30:

RUSIJA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

BOLGARIJA - ŠPANIJA

Vrstni red: Slovenija in Rusija po 3, Bolgarija in Španija brez točk.

Skupina A, Gdansk, sobota ob 17.30:

ESTONIJA - SRBIJA

Ob 20.30:

FINSKA - POLJSKA

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

T. J.