EP v odbojki: Španija - Slovenija 0:2 (-25, -15, -)

Uvodna tekma slovenske reprezentance v Krakovu

24. avgust 2017 ob 20:28

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Na Poljskem se je danes začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Med osmimi reprezentancami, ki bodo prvi dan stopile na igrišče, je tudi Slovenija, v Krakovu je začela braniti senzacionalno srebro s prejšnjega EP-ja v Bolgariji.

Prvi njen tekmec v predtekmovalni skupini C je Španija, evropski prvak leta 2007, ki pa je v zadnjih letih daleč od svoje stare slave, kar pa ne pomeni, da ne bo nevaren.

Na začetku prvenstva so vsi ambiciozni

"Če bi gledali na papirju, so Španci zagotovo najslabša ekipa v naši skupini. A ne smemo gledati tako, saj predstavlja veliko nevarnost. Na začetku prvenstva so vsi ambiciozni, zaradi tega še kako nevarni. Če bi igrali s Španijo zadnjo tekmo, bi bila to najbrž druga ekipa, tako pa nam zagotovo ne bo lahko. Moramo biti previdni, po drugi strani pa se zavedati svoje kakovosti. Španci so tehnično močni, to so dokazali letos poleti, ko so zelo dobro igrali v tretjem razredu svetovne lige. Zaslužijo spoštovanje, straha pred njimi pa zagotovo ne bo," napoveduje slovenski selektor Slobodan Kovač, ki tudi trdi, da se je na Špance zelo težko pripraviti, saj veliko menjajo ekipo.

Slovenija in Španija sta doslej igrali enajst tekem, devetkrat so zmagali Španci, dvakrat na evropskem prvenstvu. Zdajšnja generacija je po zmagi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2010 proti Špancem doživela dva neugodna poraza. Leta 2011 je v Košicah izgubila polfinale evropske lige, leto pozneje pa v Sofiji še tekmo kvalifikacij za olimpijske igre, to je bila tudi zadnja medsebojna tekma.

Evropsko prvenstvo v odbojki (M), Poljska

Skupina C (Krakov)

1. krog:

BOLGARIJA - RUSIJA

0:3 (-23, -20, -19)



Danes ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

0:2 (-25, -15, -)

Skupina A (Gdansk)

1. krog:

FINSKA - ESTONIJA

3:2 (21, 22, -25, -22, 9)

Danes ob 20.30:

POLJSKA - SRBIJA

-:- (-, -, -)

M. L.