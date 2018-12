Slovenke domov z dvignjeno glavo: padla je Rusija

Slovenijo pokopala poraza s Francijo in Črno goro

4. december 2018 ob 13:51,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 19:22

Nancy - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se od evropskega prvenstva v Franciji poslavlja z zmago, potem ko je v Nancyju z 29:27 premagala olimpijske prvakinje Rusinje. Ana Gros je dosegla 12 golov.

Tekma je bila sicer zgolj prestižnega značaja, saj so si Slovenke pot v drugi del zaprle s porazoma proti Črni gori in Franciji, medtem ko so si Rusinje že pred obračunom s Slovenijo zagotovile prvo mesto v skupini.

Hitro vodstvo s 4:1

Neobremenjene Slovenke so dobro odprle tekmo in v 6. minuti po golu Tjaše Stanko povedle s 4:1. A Rusinje so hitro vzpostavile ravnotežje. Po dobrih obrambnih akcijah in uspešnih napadih so v 10. minuti izenačile na 5:5, malo kasneje pa povedle z 8:6. Pri 9:6 v 15. minuti je selektor Uroš Bregar vzel minuto odmora. Ni pomagala. Slovenke so spet "grešile" v napadu, na drugi strani pa so Rusijnje s hitrim protinapadom povišal na 10:6.

Slovenke ujele Rusinje

Nadaljevanje Slovenk je bilo boljše, saj so prepolovile zaostanek (11:9). Še bližje jim preprečila vratarka Kira Trusova, ki je bila zelo razpoložena. Slovenke so se tri minute pred koncem prvega polčasa približale le na -1 (12:11). Pri Rusinjah sta bile nato izključeni dve igralki, kar so Bregarjeve varovanke izkoristile in po sedemmetrovki Ane Gros, ki je bila s štirimi goli prva strelka tekme, izenačile na 13:13, kar je bil izid polčasa.

Slovenija ni popuščala

Slovenke so v drugem delu nadaljevale odlično. Razpoložena Grosova je v 32. minuti povišala na 15:13, Nina Zulić pa zabila za 16:13. Slovenija je tudi nadaljevala sproščeno in razigrano. Grosova je v 43. minuti povišala na 22:18. Slovenke niso popuščale in osem minut pred koncem držale prednost treh golov. V dramatični končnici je Aneja Beganović dobri dve minuti pred koncem povišala na 27:24 in slovensko slavje se je lahko začelo.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018



NANCY, skupina B



SLOVENIJA - RUSIJA 29:27 (13:13)

Gros 12.



Danes ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA

Vrstni red: Rusija 4, Francija in Črna gora in Slovenija 2 točki.



V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance.

