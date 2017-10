Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Laško je gostilo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. Foto: ZSIS Dodaj v

Epint 2017: Slovenci pokazali, da so blizu evropskemu vrhu

V Laškem zadovoljni po dobro pripravljenem EP-ju za invalide

4. oktober 2017 ob 20:34

Laško - MMC RTV SLO, STA

Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu za invalide v Laškem so boje končali še v ekipnih konkurencah, blizu medalji pa je bila tudi dvojica Barbara Meglič/Andreja Dolinar, ki je v svoji kategoriji pristala na četrtem mestu.

S podelitvijo kolajn v ekipni konkurenci se je v Laškem končalo 15. evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za športnike invalide. Tekmovanje v posamični in ekipni konkurenci je postreglo z vrhunskim namiznim tenisom, kolajne je osvojilo 26 držav. Največ (po 11) so jih osvojile Turčija, Poljska in Francija; sledita Ukrajina in Velika Britanija s po desetimi. Največ zlatih kolajn (pet) ima Ukrajina. Po vsaj eno zlato je osvojilo deset udeleženk.

Domačini so se izkazali z organizacijo, ki so jo pohvalili vsi udeleženci tekmovanja, ki je postreglo s 1200 igrami, za katere so porabili 700 žogic, igrali so na 12 mizah, sodelovalo je 295 igralk in igralcev iz 31 držav. Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) je tekmovanje organizirala družno z Namiznoteniško zvezo Slovenije. Poskrbljeno je bilo tudi za videoprenos tekem s 70 urami neposrednih prenosov.

Rezultatski uspeh je zabeležila tudi domača vrsta: v ekipnem delu se je dvojica Barbara Meglič/Andreja Dolinar zavihtela na četrto mesto, dvojica Bojan Lukežič/Primož Kancler je bila v četrtfinalu. V posamični konkurenci se je najbolje odrezala Megličeva, ki je nastop v svoji kategoriji (4-5) končala na 5. do 8. mestu, med 16 najboljših v Evropi je prišel izkušeni Bojan Lukežič.

"Spet je bila za naju usodna igra dvojic. Tako kot proti Rusiji. Nemki sta nama ušli. A ne glede na vse: lahko smo zadovoljni. Sama sem ponosna na rezultate, ki sem jih tu zabeležila. Zdaj bo nekaj dni počitka, potem pa trdo delo. Leto 2018 prinaša nove izzive, vključno z domačim svetovnim prvenstvom. Lahko povem, da je bilo tokratno evropsko prvenstvo odlično organizirano in izpeljano. Verjamem, da bo tako tudi prihodnje leto, ko gostimo svetovno prvenstvo," je vtise strnila 27-letna Barbara Meglič. "Teh dvojic nam spet ni uspelo spraviti skupaj. Še bo treba delati. Mene motivira vsak poraz, zato sem odločena, da se še bolj lotim treningov. Časa imam dovolj, vesela sem, ker sem nastopila v Laškem," pa je dejala Andreja Dolinar.

Dobra predpriprava za SP 2019

"Zadovoljen sem, ker je za nami tako dobro organizirano evropsko prvenstvo. Menim, da smo postavili visoke standarde, kako naj se v prihodnje taka tekmovanja organizirajo. Najbolj sem vesel in ponosen, ker ekipe iz Slovenije odhajajo zadovoljne in srečne ter z dobrimi vtisi. Vesel sem tudi, ker so domače igralke in igralci pokazali, da so blizu evropskemu vrhu. To je dobra spodbuda za nadaljnje delo in razvoj. Še naprej se bomo trudili, da mladim nadarjenim športnikom zagotavljamo optimalne pogoje za delo in razvoj. V času evropskega prvenstva v Laškem smo že beležili vse, kar nam bo koristilo čez leto dni na svetovnem prvenstvu, ki ga bomo gostili," je po koncu tekmovanja povedal Damijan Lazar, predsednik organizacijskega odbora Epint 2017 in predsednik ZŠIS-POK.

"Hvala Damijanu Lazarju, predsedniku ZŠIS POK in predsedniku organizacijskega odbora, ker je sprejel mojo vizijo, kako naj bi prvenstvo s tehničnega vidika potekalo. Vem, da je bil to velik finančni zalogaj - tudi preurejanje dvorane. A meni je bilo bistveno, da nismo organizirali turnirja, ampak evropsko prvenstvo. Naredili smo konkretno nadgradnjo. Igralci in trenerji so čutili, da so na evropskem prvenstvu. Čeprav nekateri niso verjeli, da lahko v tako majhni dvorani organiziramo tak turnir. A sem jim rekel, da je to mogoče - če imaš vizijo in si dobro organiziran. Nam je to uspelo. Prav organizacija je bila na ravni paraolimpijskih iger. Narejena je bila tudi nova aplikacija, sploh prvič v zgodovini, s pomočjo katere se je spremljal rezultat in videoprenos. Še lep čas tega vsega nihče ne bo presegel. Prekašali smo samega sebe," je bil nad izvedbo navdušen Gorazd Vecko, tehnični direktor evropskega prvenstva in selektor britanske reprezentance.

