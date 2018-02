Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Eric Frenzel je osvojil svojo četrto olimpijsko medaljo. Foto: Reuters Vid Vrhovnik je tik pred igrami osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka. Foto: Reuters Franz-Josef Rehrl je dosegel najdaljši skok. Foto: Reuters VIDEO Zaključek prve tekme v no... VIDEO Skoka Vrhovnika in Jelenka Dodaj v

Eric Frenzel tekmece strl v zadnjem kilometru

Vrhovnik osvojil 28. mesto, slab skok Jelenka

14. februar 2018 ob 06:30,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 10:25

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Nemec Eric Frenzel je ubranil naslov olimpijskega prvaka v nordijski kombinaciji na srednji napravi.

Tako kot v Sočiju je tudi v Pjongčangu srebro osvojil Akito Vatabe. Tudi končna razlika je bila skoraj do desetinke enaka. Nemec je bil leta 2014 hitrejši za 4,2 sekunde, tokrat pa za 4,8 sekunde. Bron si je nadel Avstrijec Lukas Klapfer.

Frenzlu odločilna akcija uspela kilometer pred ciljem

Večji del 10 kilometrov dolgega teka je v vodilni skupini tekel še Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki je bil na koncu četrti. Skupina se je razbila dober kilometer pred ciljem, ko je Frenzel silovito potegnil, tempu pa je lahko sledil le Vatabe, a moral na koncu tudi sam priznati premoč eksplozivnemu Nemcu.

Po skoku je vodil Avstrijec Franz Josef Rehrl, ki pa je v teku pričakovano zaostal in se moral zadovoljiti s 13. mestom.

Vrhovnik osvojil 28. mesto, slab skok Jelenka

Od obeh Slovencev se je bolje izkazal Vid Vrhovnik, ki je osvojil 28. mesto. Skočil je 92,5 m in bil po polovici tekme 27. mesto. Marjan Jelenko je nastopil slabše, saj je pristal pri 73,5 m, in po skoku zasedal predzadnje, 46., mesto. V teku je pridobil dve mesti in končal na 44. mestu.

Dobro se je počutil

"Za boljšo uvrstitev mi je zmanjkalo nekaj sreče pri vetrovnih razmerah, čeprav sem imel še dobre glede na Marjana. Po skoku, s katerim seveda nisem bil zadovoljen, sem pogledal startno listo in videl, da so kiksali nekateri boljši tekači. Rekel sem si, da bo zelo v redu, če bom ostal med najboljših 30, a sem se v teku nato zelo dobro počutil, imel odlične smuči, tako da sem začel razmišljati, da bi lahko celo kakšno mesto pridobil, še posebej, ker mi je šlo na roke dejstvo, da sem tekel v veliki skupini. A žal na koncu nisem imel najboljšega položaja in v skupini sem ostal v ozadju. A 28. mesto zame sploh ni slab rezultat, tako da sem načeloma zelo zadovoljen," je svoj krstni olimpijski nastop ocenil Vrhovnik.

Jelenko: Naredil sem napako

"Na zadnji tekmi sem bil med desetimi najboljšimi skakalci, tudi v teku sem popravil formo. Zato sem pričakoval, da se bom tu uvrstil okoli 20. mesta, a se mi ni izšlo. Ni bilo sreče, očitno sem bil premalo hraber, ker pravijo, da sreča spremlja hrabre. Na žalost bo šla ta moja prva olimpijska tekma hitro v pozabo. Ne bi rekel, da je bila tekma neregularna. Če pogledamo tekmi v skokih, moško in žensko, če pogledamo naše rezultate, lahko ugotovimo, da so bili kljub spremenljivim vetrovnim razmeram pri vrhu najboljši. Je pa res, da se napake v takih pogojih prej in močneje kaznujejo. In jaz sem napako naredil, s tem pa je bilo tudi konec mojih upov," pa je tekmo ocenil Jelenko.

Težave z vetrom

Tudi pri izvedbi te tekme so imeli organizatorji težave z vremenom, saj so morali prestaviti poskusno serijo, precej pa je pihalo tudi med samo tekmo, skakalni del je trajal tako več kot eno uro.

Posamično (srednja naprava + 10 km): 1. E. FRENZEL NEM 24:51,4 2. A. VATABE JAP +4,8 3. L. KLAPFER AVT 18,1 4. J.-M. RIIBER NOR 22,5 5. J. RYDZEK NEM 27,9 6. E. HIRVONEN FIN 51,6 7. F. RIESSLE NEM 1:05,3 8. I. HEROLA FIN 1:05,5 9. V. GEIGER NEM 1:05,5 10. E. ANDERSEN NOR 1:13,7 ... 28. V. VRHOVNIK SLO 2:48,5 44. M. JELENKO SLO 5:17,1

Po skoku: * 1. F.-J. REHRL AVT 112,0 130,6 0:00 2. J.-M. RIIBER NOR 111,0 126,9 0:15 3. A. VATABE JAP 105,5 123,7 0:28 4. L. KLAPFER AVT 109,0 122,6 0:32 5. E. FRENZEL NEM 106,5 121,7 0:36 6. E. HIRVONEN FIN 102,0 118,0 0:50 7. E. ANDERSEN NOR 104,5 117,2 0:54 8. J. VATABE JAP 104,0 114,3 1:05 9. K. ILVES EST 104,0 112,8 1:11 10. M. LAHEURTE FRA 104,5 110,7 1:20 ... 27. V. VRHOVNIK SLO 92,5 90,4 2:41 46. M. JELENKO SLO 73,5 60,4 4:41 * - zaostanek pred 10 km dolgim tekom.

