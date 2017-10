Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Erik Spoelstra

22. oktober 2017 ob 13:18

Miami - MMC RTV SLO, STA

Udonis Haslem bo kapetan, dokler bo igral. Vsi skupaj pa smo čutili, da je čas, da se mu pridruži še kdo. Vsi so se ozirali na Gorana, ki je pripravljen na naslednjo stopnjo vodilne vloge.

On je šampion. Navdušil me je način, s katerim je Goran vso svojo osebnost dal v ta uspeh slovenske reprezentance, tudi tako, da je postal ranljiv. Resnično sem čutil vsa čustva, jezo in ljubezen, frustracije, neprespane noči v pripravah na pomembne tekme. Govoril sem z njegovimi trenerji, neposredno pred finalom smo si izmenjali sporočila, dve noči Goran ni spal, ker je bil tako pripravljen na odločilno tekmo. To lahko občutiš le, če se trudiš, da potegneš ekipo do zmag, vendar na taki ravni. Šel je čez to izkušnjo, naredil izjemno delo in mislim, da bo njegovo veteransko vodstvo pomagalo tudi nam.

Z novo sezono je dozdajšnji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić postal eden izmed treh kapetanov Miamija. Trener Heatov Erik Speolstra je spregovoril o svoji podaljšani roki na parketu, hkrati pa se je dotaknil tudi Goranovih predstav na minulem evropskem prvenstvu, saj so pred prvo domačo tekmo v Miamiju predvajali videoposnetek poti Slovenije na evropski vrh. Vir: STA

