Dodaj v

Erik Spoelstra

19. november 2018 ob 09:14

Miami - MMC RTV SLO

Leta se mu prav nič ne poznajo. Vsako leto lahko od njega pričakuješ 27,8 točke in sedem skokov v povprečju. Ni pomembno za kateri klub igra. Zares je neverjetno konstanten, ni samo velik talent. V vseh prvinah košarkarske igre si zasluži pet zvezdic.

Ima tudi odličnega trenerja. Walton je idealen za klop Lakersov. Večino kariere je igral za njih in pozna franšizo od znotraj. Ko je na klopi Golden Stata začasno vskočil namesto Steva Kerra, se je zelo izkazal. To so bile pomembne izkušnje za delo glavnega trenerja. James in Walton sta vso kariero igrala v klubih z velikimi pričakovanji, veliko prahu se je dvigalo okoli teh klubov in zdaj sta združila moči.

Erik Spoelstra je pohvalil LeBrona Jamesa in Luka Waltona, potem ko so LA Lakersi premagali Miami s 113:97 v American Airlines Areni. 33-letni James je bil neustavljiv. Dosegel je 51 točk in osem skokov v 38 minutah. LeBron je leta 2012 in 2013 osvojil šampionski prstan z Vročico pod vodstvom Spoelstre.

A. G.