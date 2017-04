Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 11 glasov Ocenite to novico! Christian Eriksen se veseli zadetka na Selhurst Parku. Foto: Reuters Diego Costa je k 25. zmagi Chelseaja v letošnji Premier ligi prispeval dva zadetka. Foto: Reuters Robert Huth je na tekmi Arsenal - Leicester v 86. minuti po strelu Nacha Monreala preusmeril žogo v lastno mrežo in omogočil zmago topničarjev z 1:0. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Eriksen s 30 metrov obdržal Tottenham štiri točke za Chelseajem

Navijači zadovoljni - še za Southampton zadela nekdanja člana modrih

25. april 2017 ob 23:27,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 23:56

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so v 34. krogu Premier lige s 4:2 premagali Southampton in osvojili pomembne tri točke v boju za naslov angleškega prvaka. Drugouvrščeni Tottenham je na preloženi tekmi z 0:1 slavil pri Crystal Palaceu.

Na Stamford Bridgeu so gostitelji povedli že v 5. minuti, po akciji Cesca Fabregasa in Diega Coste na desni strani je po podaji nazaj z natančnim diagonalnim strelom po tleh malo mrežico zadel Eden Hazard. V 24. minuti je Southampton izenačil z golom nekdanjega vezista modrih Oriela Romeuja iz bližine. V sodnikovem podaljšku prvega polčasa je za novo vodstvo Chelseaja z glavo poskrbel kapetan Gary Cahill po podaji N'Gola Kanteja.

V drugem delu je prav tako z glavo hitro na 3:1 povišal Diego Costa. To je bil njegov jubilejni 50. zadetek v angleškem prvenstvu. V 89. minuti je mrežo zatresel še enkrat po izmenjavi žoge s Hazardom. Poraz gostov je v 94. minuti ublažil Ryan Bertrand, še en nekdanji član Chelseaja.

Spursi do zmage v 78. minuti

Tottenham pet tekem pred koncem za varovanci Antonia Conteja zaostaja štiri točke. Težko priborjeno zmago nad prebujenim Crystal Palaceom mu je prinesel sijajen zadetek Danca Christiana Eriksena v 78. minuti z nizkim strelom s približno 30 metrov. Spursi so v prvenstvu zmagali osmič zapored. V nedeljo jih čaka severnolondonski derbi proti Arsenalu. Topničarji so tokrat z 1:0 ugnali Leicester.

34. krog:

CHELSEA - SOUTHAMPTON 4:2 (2:1)

Hazard 5., Cahill 45., Costa 53., 89.; Romeu 24., Bertrand 94.

Preložene tekme:

ARSENAL - LEICESTER 1:0 (0:0)

Huth 86./ag



MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND 1:0 (1:0)

De Roon 8.



CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0:1 (0:0)

Eriksen 78.

Četrtek ob 21.00:

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED

Lestvica:

CHELSEA 33 25 3 5 69:29 78 TOTTENHAM 33 22 8 3 69:22 74 LIVERPOOL 34 19 9 6 70:42 66 MANCHESTER CITY 32 19 7 6 63:35 64 MANCHESTER UTD. 32 17 12 3 50:24 63 ARSENAL 32 18 6 8 64:40 60 EVERTON 34 16 10 8 60:37 58 WEST BROMWICH 33 12 8 13 39:42 44 SOUTHAMPTON 32 11 7 14 39:44 40 WATFORD 33 11 7 15 37:54 40 STOKE CITY 34 10 9 15 37:50 39 CRYSTAL PALACE 34 11 5 18 46:54 38 BOURNEMOUTH 34 10 8 16 49:63 38 WEST HAM 34 10 8 16 44:59 38 LEICESTER 33 10 7 16 41:54 37 BURNLEY 34 10 6 18 33:49 36 HULL CITY 34 9 6 19 36:67 33 SWANSEA 34 9 4 21 39:68 31 MIDDLESBROUGH 34 5 12 17 24:43 27 SUNDERLAND 33 5 6 22 26:59 21

M. R.