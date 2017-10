Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 27 glasov Ocenite to novico! Rašo Nesterović in Matej Erjavec sta ponudila odstop, ker nista uspela pravočasno najti kompromisa med klubi in sodniško organizacijo. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Med KZS-jem in sodniki še ni prišlo do zbližanja Dodaj v

Erjavec pričakuje odgovor na "ultimat" v nekaj dneh

Sporna kilometrina naj bi se vrnila na 32 centov

6. oktober 2017 ob 13:29,

zadnji poseg: 6. oktober 2017 ob 17:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterović sta zaradi spora na relaciji KZS - klubi - košarkarski sodniki ponudila svoj odstop.

Prva moža zveze sta v pismu, ki sta ga naslovila na košarkarske delavce (sodnike, vodstvo sodniške organizacije in vse klube), podala tri predloge za razrešitev spora in posledično končanje sodniške stavke, zaradi katere je bil preložen začetek prvenstva v prvi ligi, pa tudi tekmovanja v drugih kategorijah.

Erjavec in Nesterović sta v prvem predlogu ponudila, da se višina sporne kilometrine vrne na prejšnjo tarifo 0,32 evra na kilometer namesto znižane 0,18 evra/km. Drugi predlog govori o tem, da se tekmovanja začnejo naslednji teden, v zadnjem predlogu pa sta ponudila odstop.

"Mislim, da bo taka rešitev najboljša za vse, ki slovenski košarki želijo vse to, kar se je z njo dogajalo v preteklosti. Predlog podajava zato, ker ocenjujeva, da je takih že večina in da nima smisla vztrajati proti temu. Veste, kakšna sva, spremenila se ne bova, bolje, da za vodenje KZS-ja najdete ljudi po svoji meri. Mislim, da to res ne bo težko :)). Vljudno vas prosim, čim prej se povežite in spišite ter podpišite predloge za IO, da zadevo zaključimo," je Erjavec končal svoje pismo.

Erjavec: KZS je posrednik v pogajanjih

Predsednik Erjavec je kasneje v telefonskem pogovoru za STA poudaril, da odgovora na oba predloga - se pravi vrnitev višine potnih stroškov in zaupnico, ki jo je naslovil na predstavnike Združenja klubov - pričakuje v nekaj dneh, saj ga že v ponedeljek čakajo nove zadolžitve. Hkrati poudarja, da Košarkarska zveza Slovenije ni problem, ampak je del rešitve. "Mi smo samo posrednik v pogajanjih. Trenutno se o stavki sodnikov med seboj usklajujejo klubi in sodniki. Navsezadnje klubi plačujejo sodnike in oni naj odločijo, koliko jim bodo plačali v prihodnje."

Sodniki ne sprejemajo znižanja kilometrine

V tem je tudi srž spora, saj je KZS lani decembra na predlog klubov sprožila akcijo, kako klubom omogočiti nižje plačilo stroškov, hkrati pa še vedno zagotoviti dobro in pošteno plačano sojenje. Zato je izvršni odbor KZS po delnih usklajevanjih junija letos prejel sklep o znižanju potnih stroškov iz 0,32 evra na 0,18 evra za kilometer. Sodniška organizacija tega sklepa ne sprejema in zavrača sojenje v vseh tekmovanjih pod okriljem KZS. Prvi krog v elitni ligi Nova KBM in 1. ženski SKL, 2. SKL ter 3. SKL je tako odložen za nedoločen čas.

Spor lahko pripelje do uničenja celotnega sistema

"Če bo Združenje klubov in Društvo košarkarskih sodnikov sprejelo najin predlog o vrnitvi kilometrine na prejšnje stanje in nama hkrati izglasovalo zaupnico, se lahko državno prvenstvo začne v nekaj urah. Po drugi strani pa se lahko spor še zavleče in pripelje do uničenja celotnega sistema. Najprej sodniškega, nato klubskega, reprezentančnega in na koncu celotne slovenske košarke," je dodal Erjavec.

Na potezi sta torej Združenje klubov in sodniška organizacija.

