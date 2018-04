ESPN-jev analitik za MMC: Dončić že jutri lahko začne tekmo v NBA

Mike Schmitz za MMC o Luki Dončiću

11. april 2018 ob 12:21

Beograd - MMC RTV SLO

"Poseben in res izjemen talent. Ima edinstven občutek za igro," je med drugim o Luki Dončiću za MMC povedal analitik nabora Lige NBA priznane ameriške medijske hiše ESPN Mike Schmitz.

Ujeli smo ga v Beogradu, ko si je prišel ogledat evroligaško tekmo med Crveno zvezdo in Real Madridom. Namen je bil spremljati Dončića in 19-letni Ljubljančan je poskrbel, da je imel Schmitz kaj videti. Srečanje je slovenski reprezentant zaključil s 24 točkami, devetimi skoki in statističnim indeksom 35, s čimer je znova postal MVP kroga v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Pika na i je bila trojka za izjemno pomembno zmago kraljevega kluba. Schmitz je z zanimanjem in hkrati navdušenjem spremljal vsako Lukovo potezo in po srečanju izpostavil odlično Dončićevo "pick and roll" igro, koše, ki jih je dosegal, ko je bilo to najpomembneje, mete iz preigravanja in na splošno vsestransko igro. Kljub sedmim izgubljenim žogam, ki so bile posledica zares agresivne Zvezdine obrambe, je bila to po mnenju Schmitza predstava za izbor številka ena na draftu.

Verjame, da je Dončić resen kandidat, da ga junija v Brooklynu izberejo prvega, a je, kot je dodal, trenutno za to mesto prvi favrit 216 centimetrov visoki center z Bahamov Deandre Ayton, ki je leto dni starejši od Luke. Je pa Schmitz prepričan, da bo Luka izbran vsaj med prvimi tremi: "Mislim, da obstaja možnost, da Dončića izberejo prvega, vendar mislim, da je prvi favorit v tem trenutku Deandre Ayton, ki igra pri Arizoni, saj je oglednikom bolj poznan. Gledali so ga 35 tekem na kolidžu in vsi ga spremljajo že, odkar je bil zelo mlad. Vendar sem prepričan, da mnogi tudi Luko vidijo kot prvega in ga marsikdo postavlja na to mesto. Bom pa zelo presenečen, če ne bo izbran med prvimi tremi."

Boljši strelec, kot kaže odstotek meta

"Poseben in res izjemen talent. Ima neverjeten, edinstven občutek za igro in res izvrstno vizijo na igrišču. Vidi stvari, ki jih drugi igralci ne. Ima poseben dar, ki ga pač ima od nekdaj. On je organizator igre, čeprav je visok več kot dva metra. Morda nekateri mislijo, da ni tako, a Luka je najboljši z žogo v rokah. Je izjemno kreativen in mislim, da tudi bistveno boljši strelec, kot kaže njegov odstotek meta. Hkrati je zelo tekmovalen in neustrašen. Res je malo pomanjkljivosti v njegovi igri. Zelo zelo rad gledam, kako igra," je Schmitz opisal Lukovo igro. Omenil je met iz igre, ki je v Evroligi za dve skoraj 62%, za tri 33%, v ACB ligi za dve 60%, za tri 29%, v obeh tekmovanjih pa proste mete meče dobrih 80-odstotno. Mladenič je dokazal, da je zelo dober strelec, vendarle je treba vedeti, da se odloča tudi za zelo težke mete, večkrat s preigravanj in tudi prek roke. Tistih odprtih, ko bi ostal povsem sam, praktično ni oziroma jih je zares malo. Tudi Schmitz je navdušen nad Lukovo vsestranskostjo, ko je v vseh statističnih prvinah med boljšimi ali vsaj zelo visoko, posledično pa je še vedno prepričljivo najučinkovitejši posameznik Evrolige s povprečnim statističnim indeksom 23,2.

Da je v tako močnem tekmovanju, kot je Evroliga, statistično najboljši, ko je star šele dobrih 19 let, je res nekaj posebnega. Schmitz je nekoč že zapisal, da je že, ko je navduševal kot mladenič, ki v svojih starostnih kategorijah ni imel konkurence in je bil najboljši tudi z nekaj let starejšimi, trojne dvojčke dosegal enega za drugim, zdaj pa nam je povedal: "Res je neverjetno, da že tako mlad tako dobro igra na takšni ravni, kot je Evroliga. Njegova mentaliteta, kako je pripravljen na igro, in sam občutek za igro sta tako posebna, da je to mogoče. To dela že od nekdaj, pa saj vi veste, saj ga zagotovo dobro poznate. Tako je igral, ko je bil star 11, 12, 13 let in potem naprej, ko je prišel v Španijo. Ves čas se je pripravljal na trenutke in tekme, kakršne igra zdaj. Ves čas je močno izstopal. Gre za čudežnega dečka, ki ga ne vidiš pogosto."

Prepričan, da bo superzvezdnik Lige NBA

Lani se je uveljavil v Evroligi, septembra navdušil kot nosilec na evropskem prvenstvu, ko je s Slovenijo osvojil zlato medaljo, v tej sezoni pa dokazal, da je lahko glavni igralec v evropskem velikanu. Naslednja stopnica je torej Liga NBA. Pa zmore že zdaj igrati v najmočnejši ligi na svetu? Schmitz je prepričan da: "Brez dvoma. O tem res ni vprašanj. Mislim, da že jutri lahko začne tekmo v Ligi NBA. Po mojem mnenju je eden najbolj, če ne celo najbolj pripravljen košarkar letošnjega nabora." Ob tem mu na največjem košarkarskem odru napoveduje tudi bleščečo kariero: "Prepričan sem, da govorimo o prihodnjem superzvezdniku. Igra se je spremenila na način, ki mu ustreza. Zdaj je odvisno od tolikih spretnosti in veščin. Tudi v NBA je morda slog postal bolj evropski. Želijo, da znajo vsi preigravati, podajati in zadevati z razdalje. Luka vse to zmore na zelo visoki ravni in zagotovo bo postal zvezdnik."

Vsak nadarjen košarkar je deležen primerjav s predhodnimi mojstri. Tako je že nekaj let tudi z Dončićem. "Težko ga je primerjati s kakšnim igralcem, saj so te primerjave vedno težke, sploh pa zanj, ker je tako poseben. Res je unikaten in nismo videli veliko igralcev, kakršen je Luka, ki bi zmogli toliko stvari in na takšni ravni. Še posebej iz Evrope ni bil nihče tako izpopolnjen in vsestranski pri teh letih," je dodal Schmitz, ki je v preteklosti že zapisal, da gre morda celo za največji evropski potencial do zdaj.

Tilen Jamnik