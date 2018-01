Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Samuel Eto'o je purstil neizbrisen pečat predvsem pri Barceloni. Foto: EPA Dodaj v

Eto'o novi soigralec Skubica pri Konyasporu

Obeta se napet boj za obstanek

31. januar 2018 ob 18:48

Konya - MMC RTV SLO

Slovenski reprezentant Nejc Skubic je pri turškemu prvoligašu Konyasporju dobil zvenečega soigralca. Nekdanji zvezdnik Barcelone in Interja Samuel Eto'o je prišel kot prost igralec, saj se je razšel z Antalyasporjem.

Z novimi delodajalci je 36-letni napadalec podpisal 18-mesečno pogodbo. Konyaspor je v turški ligi šele na predzadnjem mestu. V 19 tekmah je le štirikrat zmagal in ima 16 točk. Iz lige izpadejo tri moštva in obeta se napet boj za obstanek.

Eto'o v Turčiji igra od leta 2015, ko se je pridružil Antalyasporju. Pred tem je igral za Sampdorio, Everton, Chelsea, Anži Mahačkalo, Inter, Barcelono, Mallorco, Espanyol, Leganes in Real Madrid.

Z reprezentanco Kameruna je dvakrat osvojil afriško prvenstvo, največji pečat pa je pustil pri Barceloni, s katero je med letoma 2004 in 2009 dvakrat osvojil Ligo prvakov in trikrat špansko prvenstvo. Zatem je uspešno igral še pri Interju, leta 2010 je osvojil Ligo prvakov, Serie A in italijanski pokal.

A. G.