Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Turški prvak je takoj na začetku tekme prišel do najvišje prednosti na tekmi (2:12). Nobeni izmed ekip si v nadaljevanju ni uspelo priigrati večje prednosti. Izenačena igra pa se je končala z dramatično končnico, v kateri so zmago potrdili varovanci Željka Obradovića. Foto: EPA Luka Dončić je dosegel 14 točk, od tega 12 v prvem polčasu. Foto: EPA V grškem derbiju je Olympiacos po podaljšku ugnal Panathinaikos (85:87). Foto: EPA Dodaj v

Fenerbahče se je maščeval Realu, Dončić dosegel 14 točk

Olympiacos proti Panathinaikosu

2. marec 2018 ob 20:44,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 23:37

Madrid - MMC RTV SLO

Fenerbahče je porazil Real na madridskem parketu in se tako maščeval za decembrski poraz (83:86). Junak turške ekipe je bil Kostas Slukas, ki je dosegel 20 točk. Luka Dončić je bil s 14 točkami drugi strelec Reala.

Šlo je za ponovitev lanskega polfinala, uvrstitve v finale in končne zmage v lanski sezoni se je na koncu veselila turška ekipa. Današnja tekma je bila tako kot decembrska (77:79 za Real) zanimiva do konca.

Turški prvak je takoj na začetku tekme prišel do najvišje prednosti na tekmi (2:12). Nobeni izmed ekip si v nadaljevanju ni uspelo priigrati večje prednosti. Izenačena igra pa se je končala z dramatično končnico, v kateri so zmago potrdili varovanci Željka Obradovića.

Dončić je bil razpoložen v prvem polčasu, ko je dosegel 12 od svojih 14 točk (4/5 za dve, 1/4 za tri), v 28 minutah je prispeval še en skok in štiri podaje Drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph je v 20 minutah vknjižil devet točk (3/5 za dve, 1/3 za tri), štiri skoke in dve podaji.

2:12 za Fenerbahče

Fenerbahče je silovito odprl tekmo, povedel je z 2:12, Real pa se je počasi začel približevati. Po prvem košu Dončića iz igre je zaostajal za sedem točk (9:16). Dončić je s podajo lepo zaposlil Rudyja Fernandeza, ki je zadel trojko za popolno priključitev (17:18). Fernandez je po dveh zadetih prostih metih izenačil ob koncu prve četrtine (20:20).

Vrnitev Reala na krilih Dončića

Dončić je z odlično igro nadaljeval v drugi četrtini, po tem, ko je prelisičil svojega obrambnega igralca, Nikolo Kalinića, je akcijo uspešno zaključil (35:34), nato pa je še podal Randolphu, ki je stekel v protinapad (37:34). Real je imel ob odhodu na odmor pet točk prednosti (45:40).

Dončić je v prvem polčasu dosegel 12 točk, dodal je še štiri asistence.

V tretji četrtini so bili Turki boljši, v zadnji del igre so tako vstopili s prednostjo treh točk (65:68). Turki so hitro podvojili prednost (67:73), za toliko so vodili večkrat. Realu se je uspelo približati po drugi trojki Jayceeja Carrolla (76:79).

Dončić zgrešil met za izenačenje

Pri izidu 79:81 je Carroll zgrešil trojko za izenačenje, na drugi strani je bil natančen za tri točke Kostas Slukas in Turki so spet vodili za šest (78:84). Real je zadnjo minuto bolje odigral, 11 sekund pred koncem je po podaji Randolpha trojko zadel Fernandez in Real je zaostajal le še za točko (83:84). Slukas je zadel oba prosta meta (83:86). Real je imel dovolj časa za izenačenje, s katerim bi izsilili podaljšek, a je žogo s sredine igrišča neuspešno vrgel Dončić.

EVROLIGA

24. KROG

REAL MADRID - FENERBAHČE

83:86 (20:20, 25:20, 20:28, 18:18)

Carroll 15, Dončić 14 (4/5 za dve, 1/4 za tri), en skok in 4 podaje v 28 min ... Randolph 9 (3/5 za dve, 1/3 za tri), 4 skoki in dve podaji v 20 min; Slukas 20, Datome 17, Nunnally 16.



PANATHINAIKOS - OLYMPIACOS

85:87 (18:16, 16:27, 16:19, 21:9)

* - po podaljšku

Kalates 23, Gist 21; Roberts 18, Printezis in Spanulis po 15.

CRVENA ZVEZDA - UNICAJA MALAGA

80:76 (24:24, 16:13, 22:15, 18:24)

Rochestie 21, Bjelica 13, Feldeine 11 ... Omić skok v 3 minutah; Waczynski 13, Milosavljević in Brooks po 12.

Odigrano v četrtek:

ŽALGIRIS - BARCELONA

90:74 (19.15, 25:19, 26:16, 20:24)

Toupane 21, Pangos 18, Udriha ni bilo v ekipi; Oriola 18.

MACCABI - CSKA MOSKVA

73:93 (18:22, 18:30, 20:15, 17:26)

Cole 13; de Colo 19, Higgins 16.

VALENCIA - BROSE BAMBERG

86:70 (28:11, 9:23, 23:20, 26:16)

Abalde 18, San Emeterio 16; Musli 14 ... Nikolić 5 (2/2 iz igre) v 6 minutah.

MILANO - ANADOLU EFES

77:64 (17:17, 27:12, 14:16, 19:19)

M'Baye 14, Goudelock in Jerrells po 13; Weems 19.

BASKONIA - HIMKI

87:77 (18:26, 26:13, 25:13, 18:25)

Beaubois 16, Šengelia 15; Šved 23.

Lestvica: CSKA MOSKVA 24 19 5 +247 43 FENERBAHČE 24 17 7 +128 41 OLYMPIACOS 24 17 7 +40 41 ŽALGIRIS 24 15 9 +38 39 REAL MADRID 24 14 10 +151 38 HIMKI MOSKVA 24 14 10 +10 38 PANATHINAIKOS 24 14 10 +7 38 MACCABI 24 12 12 -71 36 ------------------------------------ BASKONIA 24 11 13 +38 35 UNICAJA MALAGA 24 10 14 -51 34 CRVENA ZVEZDA 24 10 14 -113 34 VALENCIA 24 9 15 -54 33 BROSE BAMBERG 24 9 15 -104 33 OLIMPIA MILANO 24 8 16 -110 32 BARCELONA 24 7 17 -20 31 ANADOLU EFES 24 7 17 -114 30

D. S.