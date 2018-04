Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je ob metu iz igre 3/12 dosegel 7 točk, zbral pa je še deset skokov. Foto: Reuters Dodaj v

Carroll in Llull Real popeljala na prag turnirja Final four

Dončić pomagal s 7 točkami in 10 skoki

25. april 2018 ob 19:52,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 20:48

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Reala so le še zmago oddaljeni od uvrstitve na Final four Evrolige. Na tretji tekmi četrtfinala so Panathinaikos premagali z 81:74.

Sergio Llull, ki se je po dolgotrajni poškodbi vrnil v ekipo Reala, je po petih zgrešenih trojkah pravočasno umiril roko in z dvema zaporednima trojkami ustavil nalet gostov, Real pa je povedel s 70:63. V zadnji minuti je najboljši strelec Reala (17 točk, brez zgrešenega meta) Jaycee Carrol s štirimi točkami v enem napadu (trojka in dodatni prosti met) odločil dvoboj.

Nick Calathes je za Panathinaikos dosegel 24 točk.

Luka Dončič je v 28 minutah prispeval 7 točk (iz igre 3/12), 10 skokov in tri podaje. Anthony Randolph je pomagal z osmimi točkami v prvem polčasu, ki ga je Real dobil s 40:34.

Izid v zmagah je 2:1 za Real. Za preboj na turnir Final four mora ekipa zmagati trikrat.

EVROLIGA ČETRTFINALE, tretje tekme

REAL MADRID - PANATHINAIKOS (v zmagah 2:1)

81:74 (17:7, 23:17, 17:19, -:-)

Danes ob 20.15:

HIMKI MOSKVA - CSKA MOSKVA (v zmagah 0:2)

ŽALGIRIS - OLYMPIACOS (2:1)



BASKONIA - FENERBAHČE (1:2)



Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

