Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pred tekmo je Luka Dončić dobil priznanje za MVP-ja meseca oktobra. Foto: EPA Dodaj v

Evroliga: Real Madrid - Unicaja Malaga

Panathinaikos za točko v gosteh ugnal Efes

16. november 2017 ob 20:59,

zadnji poseg: 16. november 2017 ob 21:00

Madrid - MMC RTV SLO

V 8. krogu Evrolige košarkarji Real Madrida gostijo Unicajo Malago. Kraljevi klub se sooča s številnimi težavami s poškodbami, hkrati pa je v negativni seriji, saj je klonil na treh tekmah zapored.

V tednu dni je moral Real priznati premoč Maccabiju, v španski ligi Barceloni in Baskonii, ki ga je v torek povsem nadigrala. Tudi v Evroligi je po sicer odličnem začetku izgubil trikrat zapored, saj je bil pred tem boljši še Himki. Poleg slabih rezultatov pa težave Pablu Lasu povzročajo številne poškodbe visokih igralcev. Edini klasični center je nova okrepitev Edy Tavares, po torkovi tekmi pa so Madridčani ostali tudi brez slovenskega reprezentanta Anthonyja Randolpha, ki je pomagal na položaju pet. Američan s slovenskim potnim listom ima zdaj težave s stopalom desne noge, letos pa je imel že poškodovano ramo.

Proti Malagi čaka kraljevi klub težko delo. Na položaju centra bo moral tako igrati tudi Felipe Reyes, na krilnem centru pa morajo pomagati tudi nižji košarkarji, morda celo Luka Dončić, ki je še vedno prvi strelec in najučinkovitejši posameznik tekmovanja.

8. krog, četrtek ob 21.00:

REAL MADRID - UNICAJA MALAGA

-:- (19:12, -:-, -:-, -:-)

HIMKI MOSKVA - MACCABI

69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)

Šved 21, Robinson 17; Jackson 19, Roll 14, Cole in Bolden po 10.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS

81:82 (21.28, 23:20, 16:14, 21:20)

Motum 21, McCollum 16 ... Murić 0 (0/2 iz igre), 6 skokov in podaja v 24 min; Calathes 29 in 10 podaj, Singleton in Gist po 11.

ŽALGIRIS - BASKONIA

77:97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:27)

Jankunas 20, Micić 12; Beaubois in Šengelia po 19, Voigtmann 15.

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - FENERBAHČE



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - CRVENA ZVEZDA



Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - BROSE BAMBERG



Ob 21.00:

BARCELONA - VALENCIA

Lestvica: CSKA MOSKVA 7 6 1 +88 13 MACCABI 8 5 3 +25 13 PANATHINAIKOS 8 5 3 +3 13 HIMKI MOSKVA 8 5 3 -26 13 OLYMPIACOS 7 5 2 +11 12 ŽALGIRIS 8 4 4 -10 12 FENERBAHČE 7 4 3 +37 11 REAL MADRID 7 4 3 +15 11 BASKONIA 8 3 5 +10 11 BROSE BAMBERG 7 4 3 -31 11 VALENCIA 7 3 4 +12 10 UNICAJA MALAGA 7 3 4 -25 10 ANADOLU EFES 8 2 6 -32 10 BARCELONA 7 2 5 +24 9 CRVENA ZVEZDA 7 2 5 -44 9 OLIMPIA MILANO 7 2 5 -53 9

Tilen Jamnik